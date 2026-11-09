Jupol ve "insostenible" la situación de la Policía ante la crisis migratoria en Canarias y critica la falta de previsión

Archivo - Una lancha de Salvamento Marítimo tras el rescate de un cayuco a su llegada al Puerto de la Restinga, a 3 de diciembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). En el cayuco se encontraban 121 personas, entre el - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol denuncia este lunes la situación "absolutamente insostenible" que sufren los policías nacionales desplegados en la isla de El Hierro y en otras islas como Fuerteventura y Lanzarote para hacer frente a la "llegada masiva" de inmigrantes, en un dispositivo que "evidencia, una vez más, la falta de previsión, planificación y medios del Ministerio del Interior ante una crisis migratoria que lleva años produciéndose en Canarias".

En su opinión, "la situación que están viviendo los agentes desplazados a la isla ha alcanzado niveles difícilmente justificables, policías que llegan a medianoche a sus alojamientos y que apenas unas horas después, a las cuatro de la madrugada, tienen que estar nuevamente en pie para comenzar los traslados de cientos de inmigrantes desde El Hierro hasta Tenerife, encadenando viajes durante prácticamente toda la jornada".

Según la información trasladada por los propios agentes desplegados, los dispositivos están obligando a realizar sucesivos desplazamientos marítimos entre El Hierro y Tenerife, con operaciones de traslado que pueden alcanzar los 500 o 600 inmigrantes por trayecto, prolongando las jornadas de trabajo hasta las 20 horas, señala el sindicato en una nota.

"Estamos hablando de jornadas de hasta 20 horas, con descansos insuficientes, una alimentación absolutamente precaria y agentes que, después de horas de servicio, apenas han podido comer un bocadillo durante toda la jornada", señala.

El sindicato detalla que "es inadmisible que el Ministerio del Interior pretenda normalizar jornadas maratonianas, sin descanso suficiente, sin dietas y sin unas condiciones mínimas de dignidad para los policías". Los agentes, apunta, "no son máquinas ni recursos ilimitados a disposición de una administración incapaz de gestionar una crisis que conoce desde hace años".

SEIS POLICÍAS PARA UN BARCO CON 200 PASAJEROS: UNA IRRESPONSABILIDAD

Jupol insisten en que lo que es "especialmente preocupante" es la falta de efectivos destinados a estos dispositivos.

Así, denuncia que algunos de los traslados se están realizando con apenas seis funcionarios de Policía Nacional a bordo de embarcaciones que transportan alrededor de 200 pasajeros, compartiendo espacios y condiciones con los propios inmigrantes trasladados, una situación que plantea "serias dudas" sobre la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, la seguridad de los propios funcionarios y la adecuada prestación del servicio policial.

En esa línea comenta que la administración "no puede seguir improvisando dispositivos de esta magnitud sin dimensionar previamente los recursos humanos necesarios, sin garantizar condiciones adecuadas de seguridad y sin establecer turnos de trabajo que respeten los descansos de los funcionarios".

SIN REFORMA LEGAL, LA CRISIS CONTINUARÁ

Jupol insiste en que el problema de la inmigración irregular "no se resolverá" instalando nuevos elementos físicos de contención ni aprobando más instrucciones administrativas.

"España necesita una reforma profunda de la Ley de Extranjería que permita responder con eficacia al desafío migratorio actual y que dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de herramientas jurídicas realmente útiles para proteger nuestras fronteras", explica.

Del mismo modo, el sindicato exige al Gobierno que "deje de mirar hacia otro lado y negocie acuerdos efectivos de readmisión con los principales países de origen y tránsito de la inmigración irregular, en las mismas condiciones que el acuerdo en vigor con Francia".

Así, apunta que "mientras quienes entran ilegalmente en España sepan que las devoluciones son excepcionales o prácticamente imposibles, el efecto llamado seguirá aumentando y la presión sobre Ceuta, Melilla y el resto de las fronteras españolas continuará creciendo".

SIN DIETAS Y SIN COMPENSACIÓN POR EL ESFUERZO EXTRAORDINARIO

Jupol considera "especialmente grave" que, pese a la intensidad de los servicios, las prolongadas jornadas y los desplazamientos continuos, los funcionarios denuncien que están realizando este trabajo sin percibir las correspondientes dietas y sin una compensación por el esfuerzo extra realizado, por lo que solicita una "compensación similar" a la que están recibiendo los policías desplazados a Ceuta.

El sindicato considera "intolerable" que los policías tengan que asumir de su propio esfuerzo las consecuencias de una gestión deficiente de los recursos públicos, mientras se les exige mantener un dispositivo extraordinario que requiere una dedicación física y profesional muy superior a la habitual.

"No se puede exigir disponibilidad absoluta a los funcionarios y, al mismo tiempo, negarles unas condiciones económicas y laborales acordes con el servicio que están prestando", detalla.

Ante esta situación, Jupol exige al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía un "refuerzo inmediato" de efectivos en El Hierro, dimensionando los dispositivos conforme al volumen real de llegadas y traslados, el establecimiento de turnos racionales, que garanticen los descansos obligatorios y eviten "jornadas maratonianas" de hasta 16 y 18 horas, así como el abono íntegro de las dietas y compensaciones económicas correspondientes a los desplazamientos y servicios extraordinarios.

Además, comenta, "exigimos unas condiciones dignas de transporte y alojamiento, sin diferencias injustificadas entre unidades y funcionarios, garantías de seguridad y alimentación, especialmente durante los dispositivos marítimos de larga duración y una planificación estructural y permanente para afrontar la presión migratoria en Canarias, dejando atrás la improvisación y las soluciones de emergencia que se prolongan indefinidamente".

Jupol recuerda que la crisis migratoria en Canarias "no es un fenómeno nuevo ni imprevisible" y el Ministerio del Interior "lleva años conociendo la dimensión del problema y, sin embargo, continúa recurriendo a dispositivos improvisados que terminan recayendo sobre los mismos profesionales".

"La solidaridad y el compromiso de los policías nacionales con su trabajo están fuera de toda duda. Lo que no vamos a aceptar es que ese compromiso se utilice como excusa para justificar la incompetencia de quienes tienen la obligación de gestionar esta crisis. No puede ser que la solución del Gobierno sea enviar a seis policías a realizar jornadas interminables, sin medios suficientes, sin dietas y en condiciones indignas", denuncia.

El sindicato advierte también de que la profesionalidad de los agentes está permitiendo sostener un dispositivo que debería contar con una planificación, unos recursos y unas garantías muy superiores.

"Basta de exprimir a los policías para tapar la falta de gestión del Ministerio del Interior. Los agentes no pueden seguir pagando con su salud, su descanso y su dignidad las consecuencias de una crisis que los responsables políticos llevan años siendo incapaces de resolver. Exigimos soluciones inmediatas y responsabilidades", concluye.