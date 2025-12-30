Lanzarote intensifica la vigilancia para evitar fiestas clandestinas de Fin de Año en espacios naturales protegidos

El Cabildo de Lanzarote intensifica la vigilancia en los espacios naturales protegidos - CEDIDO POR CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 30 (EUROPA PRESS)

El Área de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote intensificará las labores de vigilancia y control en los espacios naturales protegidos de la Isla ante la posible celebración de fiestas clandestinas ilegales con motivo de la Nochevieja.

Así lo ha informado la Corporación insular tras tener conocimiento a través de las redes sociales de la convocatoria de una macrofiesta cuya localización se mantiene en secreto y que, según la información difundida, se desarrollaría en la madrugada del próximo 31 de diciembre.

Al respecto, el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, comentó que este tipo de eventos supone un grave riesgo para la conservación del medio natural, además de constituir una infracción de la normativa vigente.

"No vamos a permitir que se ponga en peligro nuestro patrimonio natural ni que se utilicen espacios protegidos para actividades ilegales que generan un fuerte impacto ambiental", dijo.

En este sentido, ha subrayado que "estos entornos cuentan con figuras de protección precisamente para garantizar su conservación y el respeto a la biodiversidad".

Por ello, el Cabildo reforzará la vigilancia coordinándose con el SEPRONA y los agentes de la policía local de todos los municipios, con el objetivo de prevenir daños, garantizar la seguridad y disuadir la celebración de este tipo de fiestas.

Aquí, Martín ha insistido en que "las fiestas clandestinas no solo provocan daños en el territorio, sino que también generan problemas de seguridad, residuos, ruidos y molestias, además de un efecto negativo en la imagen de Lanzarote como Reserva de la Biosfera".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que celebre el fin de año de manera responsable, respetando el entorno natural y la legalidad vigente, recordando que cualquier actividad no autorizada en espacios naturales protegidos puede conllevar sanciones económicas importantes, además de responsabilidades legales por los daños ocasionados al medio ambiente.