León XIV agradece a Canarias la acogida de inmigrantes porque todos quieren ser acogidos con "dignidad humana"

El Papa León XIV durante un encuentro con migrantes en el Centro Las Raíces, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). El Papa León XIV visita el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación Las - Alejandro J. Rosa/ACFI/Europa Press/Pool - Europa

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE), 12 (EUROPA PRESS)

El Papa León XIV ha agradecido este viernes a Canarias la acogida de inmigrantes porque, dijo, todos quieren ser acogidos con "dignidad humana", ya que ha subrayado que "todos somos hermanos".

En el balcón de la sede del Obispado Nirvariense, en La Laguna (Tenerife), León XIV ha sorprendido al dedicar unas palabras al pueblo canario tras un acto celebrado en la plaza del Cristo del municipio ante más de 2.000 personas en el que ha escuchado testimonios de personas migrantes y las organizaciones que trabajan en las redes de acogida.

"Gracias por la acogida que da a todos los inmigrantes. Todos queremos ser reconocidos con la dignidad humana que Dios ha dado cuando nos ha creado. Todos somos hermanos y hermanas. Algunos peruanos, algunos colombianos, algunos venezolanos", indicó.

Para seguidamente dar "gracias a Dios" por, dijo, la vida y la capacidad de amar y ser amado, señalando que cuando se comparte con los demás se hace el "verdadero sentido de Jesucristo".

Tras sus palabras, ha dado la bendición a los ciudadanos que se encontraban en el exterior del Obispado, que le han aplaudido con efusividad y le han gritado en varias ocasiones "viva el Papa".

León XIV ha llegado a la sede del Obispado Nirvariense, desde la plaza del Cristo, en un vehículo de golf adaptado para la ocasión, con el que ha hecho el trayecto por calles estrechas donde ha podido sentir el calor de los ciudadanos que se agolpaban para saludarlo.

En este recorrido ha bendecido también a varios bebés y ha saludado de una manera muy cercana a personas mayores que se encontraban en el trayecto.