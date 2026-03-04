La llegada de turistas internacionales a Canarias se incrementa un 4,9% en enero con 2.241,15 millones de gasto

Archivo - Turistas en una playa de Tenerife. - CEDIDA. - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha recibido un total de 1.427.922 turistas internacionales durante el mes de enero, lo que supone un incremento del 4,93% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.241,15 millones, un 3,6% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de enero en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 193 euros en enero, un 6,86% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,12 días en Canarias. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.570 euros, un 1,22% menos que en enero del año anterior.

En lo que va de año hasta enero, 1.427.922 turistas han visitado Canarias (+4,93%) y han dejado un gasto en la región de 2.241,15 millones de euros (+3,65%).

Por comunidades, la región más visitada fue Canarias, con el 27,85% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (19,72%) y Madrid (14,95%).

