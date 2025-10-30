Llegan unas 112 personas a Arrecife (Lanzarote) tras ser rescatados por Salvamento

Salvamento Marítimo rescata a los migrantes de una patera en aguas próximas a Lanzarote - SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Control y Salvamento (CCS) de Las Palmas ha coordinado en la madrugada de este jueves el rescate de dos embarcaciones precarias con unas 112 personas, que han sido trasladados hasta el puerto de Arrecife (Lanzarote), según ha informado Salvamento Marítimo.

El rescate de los 56 migrantes --53 hombres y tres mujeres-- de la primera embarcación, que se encontraba a unos 25,9 kilómetros (14 millas náuticas) al este de Arrecife, lo ha realizado la guardamar Polimnia.

Seguidamente la misma guardamar rescató a unos 30 kilómetros (20 millas) al sureste de Arrecife una segunda patera, también con 56 migrantes, entre los que había cuatro mujeres y dos personas.

Tras este segundo rescate, los 112 migrantes fueron trasladados hasta el muelle de Arrecife, donde han arribado sobre las 06.00 horas.