Sucesos.- Localizado a 18 millas de El Hierro el cayuco avistado el pasado domingo por un buque militar portugués - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este martes el cayuco que trataba de localizarse desde el pasado domingo tras el avistamiento notificado por un buque militar portugués a unas 195 millas de El Hierro.

La embarcación irregular, que navegaba a unas 18 millas al suroeste de La Restinga, fue localizada a las 9.30 horas por el avión Sasemar 101, según ha informado a Europa Press Salvamento Marítimo.

Las 133 personas migrantes a bordo, entre ellas seis menores y dos mujeres, fueron rescatadas por la salvamar Navia y Diphda, con el apoyo de la guardamar Urania, que llegaron a puerto sobre las 14.00 horas de este martes.

El operativo de búsqueda activado desde el domingo, en el que también participó el avión Sasemar 101 y el helimer 204, ha sido coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife.