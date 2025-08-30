Lope Afonso prevé poco impacto en Tenerife del recorte de plazas de Ryanair y lo vincula a la subida de tasas de Aena

Archivo - Pasajeros de un vuelo de Ryanair suben a bordo de un avión - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, minimiza el impacto del anuncio de Ryanair de retirar un millón de plazas del mercado para el próximo verano en España dado que afectará a aeropuertos regionales y no a destinos más tradicionales como Canarias.

"No tendría que afectar drásticamente al destino", señala en declaraciones a Europa Press en las que, no obstante, aboga por la prudencia hasta que la compañía comunique el próximo miércoles sus medidas de forma definitiva.

Afonso admite que "no es una buena noticia que haya inestabilidad en el ámbito de la conectividad aérea" y entiende que el recorte propuesto por la aerolínea irlandesa es "consecuencia del incremento de tasas de Aena".

Esta medida, indica, ya fue criticada por la corporación insular "por ser adoptada de forma unilateral y no tener en cuenta la situación específica de destinos como Canarias, por su lejanía y dependencia tan alta" que tiene de la conectividad aérea.

De hecho ya en el último pleno antes de las vacaciones estivales se aprobó una moción en contra la subida de tasas.

No obstante, deja claro que al menos, ante la previsión de "fuerte demanda" que tiene el archipiélago para este invierno, temporada alta tradicional en el archipiélago, "no parece lógico" que afectara sustancialmente.

"No parece una medida que fuera, a priori, preocupante, pero tendremos que esperar a lo que anuncie la compañía el próximo miércoles", ha precisado.