Loro Parque Fundación, distinguida por la Nobleza de Asturias por su contribución a salvar 18 especies de la extinción

Wolfgang Kiessling, fundador y presidente de Loro Parque, junto a su hijo Christoph Kiessling, presidente de Loro Parque Fundación, reciben el Premio Trelles-Villademoros 2026 a la Labor Cultural, concedido por el Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque Fundación ha sido distinguida con el Premio Trelles-Villademoros 2026 a la Labor Cultural, concedido por el Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria internacional en la conservación de la biodiversidad y su contribución a evitar la extinción de 18 especies animales gravemente amenazadas.

El galardón, uno de los cuatro reconocimientos que concede anualmente esta histórica corporación, pone en valor más de treinta años de trabajo de una institución nacida en Tenerife y que se ha convertido en un referente internacional en la protección de especies, la investigación científica y la educación ambiental, según ha informado el grupo Loro Parque en una nota.

El premio fue recogido por Wolfgang Kiessling, fundador y presidente de Loro Parque, junto a su hijo Christoph Kiessling, presidente de Loro Parque Fundación, durante una ceremonia celebrada el pasado 7 de noviembre en Oviedo, en el marco del Capítulo General del Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias.

La jornada, presidida por S.A.R. Don Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou y consejero magistral de la corporación, reunió a más de 250 asistentes, entre autoridades civiles, diplomáticas y militares, así como representantes de instituciones y corporaciones nobiliarias de toda España. Los actos comenzaron en la Capilla del Rey Casto de la Catedral de Oviedo y culminaron con una cena de gala en el emblemático Hotel de la Reconquista.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la intervención de Wolfgang Kiessling, quien recordó los principios que inspiraron el nacimiento de Loro Parque Fundación en septiembre de 1994.

Hace más de tres décadas, Kiessling ha impulsado la creación de esta fundación con una decisión determinante, como fue ceder la totalidad de su colección de loros y papagayos, sentando las bases de un proyecto que convertiría la conservación de la naturaleza en uno de los principales compromisos del Grupo Loro Parque.

Durante su discurso, Wolfgang Kiessling subrayó que la protección de la biodiversidad constituye "una responsabilidad colectiva" que trasciende generaciones y fronteras.

"Hace más de treinta años, cuando impulsamos la creación de Loro Parque Fundación, teníamos una convicción muy clara, el ser humano tiene la responsabilidad de proteger la extraordinaria riqueza natural que ha heredado y el deber de transmitirla a las generaciones futuras", ha afirmado Kiessling.

Además, ha defendido "el papel esencial" del conocimiento, la investigación y la sensibilización social para garantizar la supervivencia de las especies amenazadas.

"Porque la conservación también es cultura, es conocimiento, educación y transmisión de valores", ha destacado Wolfgang Kiessling, poniendo de relieve la estrecha relación entre la protección del patrimonio natural y la preservación del legado cultural de la humanidad.

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN

El reconocimiento llegaría en un momento especialmente significativo para Loro Parque Fundación, cuyos resultados reflejan el alcance de más de tres décadas de compromiso sostenido con la naturaleza.

Desde su creación, la entidad ha destinado 32 millones de dólares a más de 300 proyectos de conservación en 56 países, trabajando en colaboración con 91 instituciones científicas de todo el mundo.

Pero, por encima de las cifras, su mayor logro es haber contribuido a evitar la desaparición de 18 especies animales gravemente amenazadas, demostrando que la investigación científica, la cooperación internacional y la intervención directa pueden revertir situaciones críticas para la biodiversidad.

Entre los ejemplos más destacados figura el guacamayo de Lear, una especie emblemática de Brasil cuya recuperación ha contado con la participación decisiva de Loro Parque Fundación. El proyecto ha permitido el traslado de ejemplares desde Tenerife a su país de origen, donde se han incorporado a programas de reintroducción y reproducción en la naturaleza.

Otro caso representativo es el del loro orejiamarillo de Colombia, cuya población ha experimentado una notable recuperación gracias a las iniciativas de conservación desarrolladas para proteger la especie y su hábitat. Estas historias representan el verdadero alcance de una labor que va mucho más allá de la protección de animales individuales como es preservar especies, recuperar poblaciones amenazadas y contribuir al equilibrio de ecosistemas de extraordinario valor para el planeta.

El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, que asumió la responsabilidad de dirigir la entidad en 2017, destacó durante la ceremonia la dimensión internacional alcanzada por el proyecto iniciado por su padre y el papel fundamental de las personas e instituciones que han contribuido a su desarrollo.

"Dedico este premio a quienes, durante más de treinta años, han hecho posible el trabajo de la Fundación, y a quienes protegen las especies amenazadas en cualquier rincón del planeta", ha destacado.

Christoph Kiessling ha insistido en que el premio debe entenderse no solamente como un reconocimiento a los resultados obtenidos, sino también como una responsabilidad para afrontar los grandes desafíos que siguen amenazando a la biodiversidad mundial.

"Este premio no es solo un reconocimiento a lo conseguido, sino un estímulo para seguir trabajando por todo lo que aún queda por proteger", ha asegurado.

SOBRE EL RECONOCIMIENTO

El Premio Trelles-Villademoros, que lleva el nombre del historiador y tratadista José Manuel Trelles-Villademoros, cuenta con una destacada trayectoria de reconocimientos a personalidades e instituciones de gran relevancia.

Entre sus anteriores galardonados figuran la Biblioteca Nacional de España, el futbolista Luka Modric, el Comité Olímpico Español, Atresmedia, Plácido Domingo y el escritor Mario Vargas Llosa.

La incorporación de Loro Parque Fundación a esta relación de premiados supone un importante reconocimiento al papel que desempeña la conservación de la biodiversidad dentro del patrimonio común de la humanidad.

La distinción adquiere, además, un significado especial al reconocer la trayectoria de una organización fundada en Canarias que ha conseguido proyectar internacionalmente su modelo de compromiso con la protección de la naturaleza.

Para Loro Parque Fundación, este galardón representa un nuevo impulso para continuar desarrollando proyectos científicos, promoviendo la educación ambiental y trabajando junto a investigadores e instituciones de todo el mundo para garantizar la supervivencia de las especies amenazadas.

Más de tres décadas después de su nacimiento, el proyecto impulsado por Wolfgang Kiessling continúa demostrando que la conservación de la naturaleza no es únicamente una responsabilidad ambiental, sino también un compromiso con el futuro de la humanidad.