'Matt and Mara', Lady Harimaguada de Oro del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canariaha ha otorgado la Lady Harimaguada de Oro al largometraje canadiense 'Matt and Mara' (Canadá, 2024, 80 min.) de Kazik Radwanski. Las personas encargadas de fallar el premio, Marina Sanna, Samal Yeslyamova y Sidney Cadot-Sambosi, han hecho público su decisión final hoy sábado en un acto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus.

Entre los diez largometrajes que competían en la Sección Oficial, el jurado de este apartado se ha posicionado en favor de esta producción canadiense por "la capacidad del director para llevar a la pantalla problemas y situaciones de relaciones profundas, complejas y universales. La dirección de actores y el guion son brillantes y relevantes". El público podrá disfrutar de nuevo de la película que sube a lo más alto del pódium de la cita cinematográfica este domingo a las 20.00 horas en Cine Yelmo Las Arenas.

El segundo premio de esta 23ª edición, la Lady Harimaguada de Plata, ha recaído en la película 'Explanation for Everything' (Hungría, Eslovaquia, 2023, 127 min.) del cineasta Gábor Reisz. Los responsables de valorar los títulos han destacado este largo "por la poderosa inmersión en la sociedad húngara, la sutil interconexión entre los personajes y la complejidad de las cuestiones que vinculan política y libertad. Por añadidura, el montaje y la música subrayan todas las cualidades de la trama". La cinta volverá también a proyectarse en el cine mañana domingo a las 18.00 horas.

Asimismo, del largometraje 'Cu Li Không Bao Gi? Khóc' (Vietnam, Singapur, Francia, Filipinas, Noruega, 2024, 92 min.) el jurado destaca el trabajo de la actriz Minh-Châu en este film otorgándole el Premio a la Mejor Interpretación, decisión que ha argumentado el jurado por "su presencia y naturalidad que aportan a la película todos los colores que pueden existir".

El jurado de la Sección Oficial ha concedido, además, una mención especial, entre las diez propuestas presentadas en la categoría de largometrajes, a la cinta estadounidense 'Through the Graves the Wind Is Blowing' (EE.UU., 2024, 84 min.) de Travis Wilkerson "por el gran talento del director para ofrecer una reflexión sobre elementos muy complejos de la historia a través del humor y convertir a la arquitectura en un personaje silente y en un escenario teatral donde los temas contemporáneos son tan cómicos como patéticos".

La producción 'Paradise' (Sri Lanka, India, 2023, 93 min.) del director esrilanqués Prasanna Vithanage se ha alzado con el Premio del Público de este 23FICLPGC. Para el jurado popular, "este largometraje ha demostrado que el cine tiene el poder de unirnos, de inspirarnos y de darnos un vistazo a la diversidad del mundo que nos rodea". "A través de sus personajes, sus paisajes, sus historias y su visión única", coincidieron, "nos ha registrado la belleza y la complejidad de la experiencia humana".

PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE

En la categoría de cortometrajes, el premio ha recaído en el trabajo de la directora Daniela Muñoz Barroso 'Cuatro hoyos' (Cuba, Francia, 2023, 20 min.). Linn Löffler, Samir Karahoda y Yun-Hua Chen, jueces de la sección, han resaltado que "a través del poder de lo simple, la mera presencia de dos individuos", la pieza, "cautiva al público con su cruda autenticidad y entrañable encanto. Surge como narrativa multifacética con una amplia gama de temas socioeconómicos que resuena universalmente".

El jurado de la sección Banda Aparte concedió el premio al largometraje 'Malqueridas' (Chile, Alemania, 2023, 74 min.). Para los integrantes del órgano que tomó la decisión, Elena Duque, Samuel M. Delgado y Ulrich Ziemons, el trabajo de la cineasta Tana Gilbert es digno de resaltar por tratarse de "una película sobre la compasión, el apoyo, el cuidado y la humanidad en un ambiente hostil. Con imágenes tomadas desde el punto de vista de sus protagonistas, la película construye la historia colectiva de una comunidad nacida de la necesidad. Un collage de experiencias articuladas en torno a un dispositivo visual simple pero eficaz, que también apela al deseo de contacto físico que trae el aislamiento".

PREMIO PANORAMA ESPAÑA

El jurado encargado de valorar los trabajos presentados en esta sección, apartado que ha competido por tercera vez en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y que ha estado integrado por María Campaña Ramia, Davide Abbatescianni y Ana Isabel Strindberg, premió a 'On the Go' (España, 2023, 72 min.) de María Gisèle Royo y Julia de Castro por tratarse de "una película que es un tránsito constante, desde el material que la inspira hasta su destino final". Aseguraron los tres, "nos cautivó la singularidad de sus extraños, pero profundos personajes principales, su lenguaje cinematográfico tan libre cuanto riguroso y su enfoque lúdico pero discreto del amor, lo queer, la amistad y la maternidad". La película, argumentaron, "ofrece una frescura y una audacia poco comunes en términos de interpretación, cinematografía y montaje, y abraza a la audiencia invitándole a embarcarse".

Tal y como se anunció el pasado miércoles, el palmarés contempló, además, una mención especial a Trenc d'Alba (Crack of Dawn) (España, 2023, 28 min.) de Anna Llargués. Del corto de la cineasta mallorquina destacaron "la sutileza y delicadeza de la puesta en escena de una historia de resistencia y protección de la memoria colectiva de una familia". Premios Canarias Cinema

El jurado del apartado más local de la cita cinematográfica internacional en la ciudad, Canarias Cinema, compuesto por Maider Fernández Iriarte, Javier García Puerto y Joana Granero Sánchez otorgó el Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje a la película 'La hojarasca' (The Undergrowth) (España, 2024, 72 min.) de Macu Machín por presentar "una película que retrata la intimidad y complicidad entre tres hermanas gracias a la maestría de una directora que logra transmitir al espectador, con miembros de su propia familia. Una historia de alcance universal".

Canarias Cinema fue el primer apartado en conocer sus premios el pasado lunes y concedió el Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje que llevaba por título 'Aitana' (España, 2023, 19 min.), un trabajo que firma Marina Alberti. De dicho corto, el jurado ha valorado que se trata de "una película que explora la memoria y la amenaza del olvido en un único espacio donde se arremolinan cuatro generaciones de una misma familia y los entresijos de la historia de un país".

Asimismo, las personas encargadas de valorar las obras a concurso en este apartado han querido hacer una mención especial al cortometraje Cabreo (Goat Anger) (España, 2024, 12 min.) de Jesús F. Cruz por lograr realizar "una película que desborda creatividad y rebeldía".

Y el jurado del Premio de Distribución Digital 104, compuesto por Jonay García, Domingo J. González y Nayra Rodríguez, ha otorgado el premio al cortometraje presentado por Alexander Cabeza Trigg, 'El Canto de los Años Nuevos' (The Song of the Years to Come) (España, 2023, 23 min.) "por su capacidad de crear un microcosmos cinematográfico en el que pasado, presente y futuro se unen para reflexionar sobre la identidad de la isla y su supervivencia a través de las nuevas generaciones".