Los médicos canarios, "satisfechos" con la huelga, no descartan nuevas movilizaciones en enero

Concentración de médicos en huelga ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CESM-Canarias, Levy Cabrera, se ha mostrado este viernes "satisfecho" con el balance de los cuatro días de huelga en el archipiélago contra el Estatuto Marco y avanzado que en enero, tras las navidades, se retomarán las movilizaciones si no hay avances.

"A partir del 10 o 15 de enero vamos a volver a las movilizaciones con lo que haga falta, y si hay que llegar a nuevas convocatorias de huelga, las habrá", resume para Europa Press, destacando especialmente la alta participación en los paros de los médicos jóvenes de entre 30 y 45 años.

Cabrera asume que la ministra de Sanidad, Mónica García, "no da su brazo a torcer" para crear un estatuto marco propio para los médicos, aunque abre la puerta a un capítulo específico para médicos y facultativos, pero habrá que ver como se desarrollan las mesas de negociación a partir del miércoles.

"Nosotros tenemos que reflexionar también y ver si ponemos marcha un plan b de posibles mínimos que podemos aceptar que significan mejoras sustanciales en lo que hay si no nos da todo lo que pedimos o seguimos con los máximos y continuamos con las movilizaciones en enero", ha indicado.

Ha reconocido que las principales quejas de los médicos se centran en la regulación y retribución de las guardias y parece que ahí puede haber más "consenso" con el Ministerio que se abre a negociar con Función Pública y Hacienda para que los médicos se les pueda "considerar profesión de riesgo", lo que garantizaría el factor corrector de la jornada, que no sería complementaria sino extraordinaria.

"Somos profesión esencial y si eso tiene que ser obligatorio porque hay que cubrirlo, entonces garantízame que me lo reconoces", detalla, planteando por ejemplo, que si un trabajador ha acumulado hasta cuatro años de guardias trabajadas, al menos uno compute para la jubilación.

Esto afectaría a la hora de trabajo, comenta, porque no se podrá pagar por debajo de la hora ordinaria y en Canarias se abona 22 euros cuando en Baleares, por ejemplo, un residente de último año las cobra a 38 euros.

"Estamos muy por debajo, casi la mitad que el resto de España", ha indicado, lo mismo que en la carrera profesional, cuestiones que competen al Gobierno de Canarias.

Con todo, ha insistido en que las quejas de los médicos no son tanto una cuestión "de dinero sino de gestión" pues no hay traslados abiertos y permanentes para el personal del SCS y la tramitación de las listas de contratación no es ágil.

En su opinión también hay que abordar la situación de los médicos generalistas que vienen de otros países y hacen guardias y prestan servicios de Pediatría o Atención primaria porque faltan profesionales y "se quedan en el paro" desde que un especialista reclama la plaza.

MÁS DE UN 22% DE SEGUIMIENTO

El sindicato médico mantiene que el seguimiento de la huelga supera el 60% pero el Servicio Canario de Salud lo rebaja al 22,68 por ciento en Atención Primaria y Hospitalaria.

De los 7.148 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.082, de los que 926 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud en Gran Canaria la secundaron 425 de los 1.648 efectivos afectados, lo que representa el 25,79 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 462 de los 1.968, es decir, del 23,48 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 54 de los 233 profesionales afectados por la huelga, el 23,18 por ciento, en Fuerteventura la secundaron 18 de los 254 afectados, es decir el 7,09 por ciento.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 7,19 por ciento, puesto que acudieron a la huelga diez de los 139 afectados y en La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este viernes, que cuenta con 1.187 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.