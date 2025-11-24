Un motorista muere tras colisionar con un turismo estacionado en Gáldar (Gran Canaria)

Archivo - Sala del Centro Coordinador de Emergencias del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 39 años, ha fallecido tras colisionar con un turismo estacionado en Gáldar, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo, en la calle Alcalde Rosas, donde el motorista tras colisionar con el turismo aparcado, quedó en la parte inferior.

Hasta el lugar se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que liberaron al afectado de la parte inferior del vehículo. En el momento del rescate, el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que el personal sanitario del centro de salud de la zona, junto al del Servicio de Urgencias Canario (SUC), inició maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas pero no obtuvieron resultado y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que colaboraron con los recursos intervinientes y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.