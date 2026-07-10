Muere un hombre al ser atropellado en la carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido tras ser atropellado por un turismo en la carretera de Almatriche, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió al afectado a quien, tras comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar pero no obtuvieron resultado, por lo que solo pudieron confirmar su muerte.

En la zona también se personaron agentes de la Policía Nacional, que colaboraron con los recursos intervinientes, mientras que efectivos de la Policía Local realizó el atestado correspondiente.