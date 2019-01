Mujer desempleada y con hijos a su cargo, rostro de la precariedad en Canarias, según Charter 100 Gran Canaria

Publicado 28/12/2018 14:28:26 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer que lleva más de 14 meses en situación de desempleo y con hijos a su cargo es rostro de la precariedad en las islas Canarias, según ha informado la asociación Charter 100 Gran Canaria tras realizar un estudio en el que se preguntó a 873 mujeres y 203 hombres.

La economista María Isabel Dieppa, del Observatorio Económico y Social ibelma.com, ha realizado esta investigación de la que se extrae que el 30% de las personas consultadas son parados de larga duración y que las mujeres se encuentran en una situación más compleja, estando en desempleo una media de 16 meses, alejada de los 6 meses que arrojan los hombres.

De esta manera, El 34% de ellas son paradas de larga duración, mientras que tan solo el 3,6% de los hombres lo son; mientras que por provincias, la media de tiempo se posiciona en los 15,2 meses en Santa Cruz de Tenerife, que cuenta con un 32,2% de parados de larga duración, mientras que Las Palmas registra una media de 13,9 meses, abarcando un 26,7% los de larga duración.

Esta situación de las mujeres cabeza de familias monoparentales contrasta con la del ex cónyuge, que en un 74% es trabajador a tiempo completo.

Además, el 88% de los hombres está empleados a tiempo completo y el 12% a tiempo parcial, en el caso de las mujeres la diferencia se amplía significativamente, siendo la jornada completa para el 71% de ellas y la parcial para el 29%.

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL

Por su parte, el estudio también apunta a que compaginar la vida familiar y laboral está en manos de los abuelos, quienes atienden a sus nietos cuando los progenitores trabajan en un 63% de los casos.

Asimismo, el ex cónyuge y otros familiares se hacen cargo de los hijos para que la madre pueda trabajar en un 23% y 18,5%, respectivamente. En otro 13,5% de los casos se quedan solos en casa.

En este sentido, la edad media de los hijos que permanecen solos sin la vigilancia de un adulto asciende a 14,7 años. En conjunto, el 65% de los hijos que se quedan solos en casa son menores de edad. Las opciones que implican un desembolso económico para las familias son las menos escogidas. Solo un 4,3% contrata a una persona para el cuidado, o el 3,4% que elige la guardería o ludoteca como opción.

LA MADRE TIENE LA CUSTODIA DE LOS HIJOS EN EL 74% DE LOS CASOS

La custodia de los hijos la tiene la madre en un 74% de las familias, es compartida en un 19% de los casos y del padre en un 5,5%. El 62,5% de los entrevistados no percibe ningún tipo de ayuda o pensión por parte del ex cónyuge, frente al 36,9% que sí ingresa aportación económica.

Los principales motivos por los que no el ex cónyuge no aporta pensión son por no querer pasarla --lo que le ocurre al 37,6%--, por compartir los gastos ambos progenitores --un 29,5%-- y por carecer de recursos --el 11,5%--.

Finalmente, un 33% de las familias monoparentales no recibe ningún otro tipo de ayuda económica, el 38,5% recibe ayudas públicas, el 33,5% de abuelos, el 8,3% de otros familiares y el 8% de la nueva pareja o relación.

Entre las ayudas públicas, destacan las familiares y por hijos, la prestación por desempleo, pensiones de viudedad o incapacidad y la prestación canaria de inserción (PCI).