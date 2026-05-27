Una mujer herida moderada al sufrir una caída en un sendero de Arico (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 30 años, ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir una caída en el sendero del Arco de Tajao, en Arico (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes y hasta la zona se trasladaron Bomberos de Tenerife, que llegaron hasta la afectada y la aproximaron hasta la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), comprobando el personal sanitario que presentaba un traumatismo facial y herida en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia a Hospiten Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboró con los recursos intervinientes.