Una mujer y un niño de 8 años heridos moderados al volcar su turismo en un camino de La Oliva (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 6 (EUROPA PRESS)

Una mujer y un niño de 8 años han resultado heridos de carácter moderado al volcar su turismo en un camino de tierra entre Tindaya y Esquinzo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 09.09 horas de este viernes en dicha zona, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar al lugar comprobó que el menor de 8 años presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo craneal y otro abdominal de carácter moderado.

Asimismo atendieron a una mujer que inicialmente presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada, al igual que el menor, en una ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.