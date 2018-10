El Museo Canario en 2019: nuevas y renovadas salas para contar la historia grancanaria

Publicado 28/05/2016 11:59:32 CET

López defiende un modelo de financiación en el que haya una retribución pública por los servicios que presta el centro

El Museo Canario del año 2019 distará mucho del actual, ya que el proyecto de rehabilitación y ampliación del centro prevé nuevos espacios modernos y diáfanos, una renovación de la mayoría de las ya salas clásicas del centro y una nueva forma de mostrar la historia de Gran Canaria adaptada a las nuevas tecnologías y necesidades del visitante del siglo XXI.

El presidente de la Sociedad Científica El Museo Canario, Diego López Díaz, ha esperado así que el centro pueda ofrecer en dos años y medio al visitante una experiencia totalmente distinta a la que vive hoy, una vez concluya la primera fase de la ampliación del edificio y la reforma del inmueble actual.

"Las salas expositivas, que son una parte de lo que es el Museo, se reformaron hace 30 años y no se han tocado porque el espacio del que disponemos es escaso. Es lógico que las personas no repitan demasiado porque desde hace 30 años la exposición es la misma y ya se la saben. Estamos obligados a renovar todo esto", dijo en una entrevista a Europa Press.

Por ello ha destacado la renovación, rehabilitación y ampliación de la sede, "un proyecto ambicioso que hay que ir haciéndolo por fases para ir integrando las casas [la sociedad científica tiene varios inmuebles colindantes al propio museo] en servicios para el público".

En concreto, el presidente señaló que las obras han estado cuatro años suspendidas debido a que falló la financiación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que en su momento ofreció una cantidad "y nunca la ha concedido".

"Después de esos cuatro años tremendos que hemos pasado --comentó--, este año podremos reanudar las obras y terminar por lo menos la primera fase de la ampliación".

INSTALACIONES ACTUALES, TALLERES PARA INVESTIGACIÓN Y SALAS NUEVAS

Esta actuación permitirá al Museo Canario ofrecer al público unas instalaciones accesibles, talleres didácticos para niños, un taller para investigación, un salón de actos y varias salas de exposiciones nuevas. "Todo eso nos va a dar una imagen ante el público de modernización y rehabilitación. Esa es una pata fundamental para el centro", aseveró López.

"Al edificio que se está levantado [en la trasera del inmueble actual] le faltan unos 6 meses para terminarse desde que se empiecen las obras y queda hacer otro edificio que permitirá que todo se una y se abra al público, cuyas obras se calculan para 18 meses", auguró.

"Vamos a decir que dentro de 2 años o 2 años y medio --prosiguió--, si conseguimos resolver el asunto, que espero que sí, ya vamos a poder ofrecer un museo distinto porque, además, las salas actuales del museo las vamos a rehabilitar. Vamos a dejar salas antiguas pero otras las vamos a modernizar y hacer más accesibles, diáfanas y dotadas de medios técnicos mejores para una mayor comprensión".

LA HISTORIA DE GRAN CANARIA DESDE ANTES DEL POBLAMIENTO

Además, de la ampliación, otra de las claves para aumentar los ingresos propios del Museo está en la Casa Condal de Maspalomas, donde probablemente durante el último trimestre de este año la sociedad científica, con el apoyo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, abrirá un nuevo espacio dedicado a la historia grancanaria.

"Desarrollaremos un proyecto de museo que cubre la historia de Gran Canaria completa. No va a ser un museo como el de la capital, que está especializado en arqueología, sino que vamos a explicar la historia de la isla desde antes del poblamiento humano hasta la actualidad", comentó.

El Museo Canario ocupará las dos plazas de la Casa Condal de Maspalomas y tendrá nueve módulos de aportación informativa museológica de la isla.

Además, se quiere instalar un museo actual, lo más atractivo posible, con visitas guiadas en tres idiomas --español, alemán e inglés-- y con un horario de apertura que sea lo más cómodo para residentes y turistas.

DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS A UNA RETRIBUCIÓN POR LOS SERVICIOS A LA SOCIEDAD

Por su parte, el presidente de la Sociedad Científica El Museo Canario ha defendido una financiación público-privada de la institución basada en el principio de que las subvenciones públicas den paso a una retribución de las Instituciones en base al servicio que ofrece el centro museístico a la sociedad.

"No queremos ser una entidad pasiva que viva a base de subvenciones hasta el punto que se puede interpretar que 'Oye, dame dinero público y yo me lo gasto'. Queremos destruir eso. Lo que queremos es que 'Usted me da dinero público porque le estoy prestando servicios' y, al mismo tiempo vamos a demostrarle a la sociedad que somos capaces de mantenernos [con fondos propios] aunque sea en la mitad de lo necesario", dijo.

López insistió en que el museo es una entidad privada y que, por lo tanto, sus socios están obligados a mantenerlo, matizando que, al mismo tiempo, desempeña un servicio público "amplísimo", por lo que es necesario también un apoyo desde las instituciones públicas.

DEPOSITARIO DE TODOS LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS QUE SE DESCUBREN EN LA ISLA

Se refirió así a que el Museo Canario actúa como depositario de todos los restos arqueológicos que se descubren en la isla "porque así lo decidía el Estado español en su día y porque así lo decide el Gobierno de Canarias hoy".

El centro recibe en depósito todo ese material, lo ordena, lo guarda, lo conserva y lo pone a disposición de los investigadores. "Defiendo --añadió-- que tiene que haber una financiación pública para el Museo Canario, no por quien sea el museo, sino por los servicios que estamos ofreciendo".

DE UN 60% DE PRESUPUESTO PÚBLICO A UN MIX 50/50

En la actualidad, el presupuesto del museo tiene un 60% de financiación pública y un 40% de fondos propios. "Mi intención es que lleguemos a un 50%, es decir, los socios nos comprometemos a mantener la entidad en un 50% de su presupuesto y los servicios que prestamos al público deben ser retribuidos con el otro 50% que nos falta del presupuesto", apostilló el presidente.

Con esta finalidad, López ha presentado una propuesta de convenio de colaboración al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

"No es que hasta ahora no hayamos recibido subvenciones --encaminó--, pero lo que quiero es que esté regulado mediante convenio, tanto la subvención o el precio que nos están pagando, aunque tenga forma de subvención, como los servicios que el museo se compromete a prestar".

Así, expuso que el Gobierno regional, "a diferencia de los últimos años", donde pasó de una subvención de 255.000 euros anuales a cero, casi ha repuesto dicha subvención, existiendo un compromiso de seguir poniendo atención al centro. "Se está hablando para implantar dicho convenio", puntualizó.

La misma propuesta se le hizo al Cabildo. "Estamos en un proceso de elaboración o aclaración del asunto", dijo mientras que agregó que también se le propuso al Ayuntamiento capitalino, "que por el momento ha declinado la propuesta".

"Esa es una de las líneas principales del programa de Gobierno del Museo. Miren, señores, vamos a ver sin conseguimos que el presupuesto de funcionamiento del museo se nutra de estas dos fuentes --público y privada-- de forma más o menos igualitaria. Para conseguir la financiación pública he planteado esos convenios de colaboración o de conservación y para conseguir la financiación privada tenemos varios proyectos [ampliación del Museo, centro en Maspalomas, etc.] para que crezca la obtención de ingresos propios y, por otra parte, modernice su imagen y consiga atraer más público", concluyó.