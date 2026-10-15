NC-BC, Podemos Canarias, IUC y Sumar Canarias acudirán en alianza al 29N bajo la marca 'Unidad del Pueblo Canario'

Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Podemos Canarias, Izquierda Unida Canaria (IUC) y Movimiento Sumar Canarias concurrirán en alianza a las elecciones generales del 29 de noviembre bajo la marca 'Unidad del Pueblo Canario' (UPC).

En un comunicado conjunto, las cuatro formaciones han explicado que entre las prioridades de esta confluencia están la defensa de los intereses de las islas, el derecho a la vivienda y el fortalecimiento de los servicios públicos; y que su objetivo es contar con voz "fuerte y propia" en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, el acuerdo se articula en torno a tres grandes ejes programáticos: la defensa de los intereses de Canarias, la garantía del derecho a la vivienda y la defensa de los servicios públicos.

Al respecto las organizaciones consideran que acceder a una vivienda digna debe ser un derecho efectivo y accesible para toda la sociedad canaria; y reivindican una sanidad, una educación, derecho a los cuidados corresponsables y unos servicios sociales públicos de calidad. Estos compromisos se acompañan de la defensa de los salarios dignos, una igualdad efectiva y la defensa del territorio.

"Hoy gana la capacidad de construir juntas un futuro mejor para Canarias y no ninguna sigla por separado. La unidad no significa renunciar a lo que cada organización representa, sino ponerlo al servicio de un proyecto común para la población y el territorio que habitamos", señalaron las cuatro fuerzas.