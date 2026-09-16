Un niño herido moderado tras sufrir un atropello en Santa Cruz de Tenerife

112 Canarias - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un niño, de entre 5 y 7 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un atropello en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 19.03 horas de este martes en la Avenida Los Majuelos del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diferentes problemas de salud de carácter moderado.

Seguidamente se trasladó al menor en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico e instruyeron el atestado correspondiente.