Las Noches del Patrimonio transforman La Laguna (Tenerife) en un escenario histórico y contemporáneo por dos jornadas

San Cristóbal de la Laguna brilla en sus Noches del Patrimonio - AYUNTAMIENTO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Laguna ha inaugurado este viernes la novena edición de Las Noches del Patrimonio con la apertura excepcional, en formato de visita guiada, del Palacio de Nava, uno de los inmuebles más singulares de la ciudad y que permanece cerrado al público por las actuaciones de restauración y conservación actualmente en curso.

Esta primera ruta interpretativa por la ciudad y sus monumentos marcó este viernes el inicio de la gran cita cultural anual del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), que, durante dos jornadas, y hasta la noche de ayer sábado, ha llenado la localidad de actividades gratuitas y abiertas a todos los públicos, según ha concretado el Ayuntamiento en una nota.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, acompañado por el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés; la edil de Turismo, Estefanía Díaz; el concejal de Cultura, Dailos González, y otros miembros de la Corporación municipal, inauguraron oficialmente la edición de este año, antes de participar en la primera ruta guiada del programa, que incluyó el acceso al interior del palacio.

El alcalde ha destacado que Las Noches del Patrimonio recuerdan que La Laguna es "una ciudad que conserva su historia, pero que también sabe activarla, interpretarla y proyectarla hacia las generaciones futuras". Esta edición, ha resaltado, es "una oportunidad" para reafirmar el valor universal excepcional reconocido por la UNESCO y para seguir construyendo una "relación viva, contemporánea y participativa con nuestro patrimonio".

Luis Yeray Gutiérrez ha agradecido el trabajo de todos los participantes en esta edición y de quienes hacen posible que La Laguna siga siendo un referente cultural y patrimonial. "Cada visita, cada actividad y cada mirada que se posa sobre nuestro patrimonio fortalece el vínculo entre la ciudad y quienes la habitan", ha dicho.

Ha recordado que el casco histórico "está inmerso" en un proceso de planificación que combina conservación rigurosa y modernidad, y este programa es una muestra de ese equilibrio", en referencia al Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial, actualmente en elaboración.

La primera actividad del programa permitió acceder al Palacio de Nava, donde los asistentes recorrieron el zaguán y la escalera monumental, uno de los elementos más reconocibles del inmueble, que conserva la atmósfera original de la arquitectura señorial lagunera. La visita se realizó con aforo limitado y bajo estrictas medidas de protección, en el marco de las 16 rutas guiadas previstas para este fin de semana, en horario de mañana y tarde, y organizadas por la Concejalía de Turismo y la Asociación Insular de Guías Oficiales de Turismo (APIT) de Tenerife.

SOBRE LAS RUTAS

Estas rutas, con grupos de 30 personas y plazas prácticamente agotadas, incluyeron también la apertura de la puerta del Corregidor, recientemente restaurada, así como el acceso a edificios emblemáticos, entre los que se incluyen las casas Anchieta, Lercaro y de los Capitanes, el antiguo convento de Santo Domingo, el salón de plenos y su escalinata monumental, la Catedral y las iglesias de La Concepción y Santo Domingo de Guzmán.

Además de estas rutas, el programa incluyó la propuesta nocturna 'La Laguna: un patrimonio de altura', que permitió acceder a camarines y coros altos del convento de Santa Clara de Asís, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y el Instituto de Canarias-Cabrera Pinto, con tres pases simultáneos cada noche y para grupos de 20 personas, que se cubrirán por orden de llegada a torres. Esta actividad ofrece una perspectiva inédita de la ciudad histórica y revela espacios elevados que rara vez pueden visitarse.

El eje programático Escena Patrimonio, compartido por las 15 ciudades del GCPHE, se plasmó el viernes, en el Parque del Drago, con el estreno de 'Sangre mineral', una pieza de Pseudónimo Cía (Chile) y Crudo Colectivo (Perú), con la participación de Paula Quintana. La obra utiliza geófonos y microcontroladores inalámbricos para transformar las vibraciones del movimiento en sonido, generando un diálogo sensorial entre cuerpo, territorio y memoria.

El programa se completó este sábado con 'Monumenta Performance', de la artista lagunera Yapci Ramos, una propuesta innovadora que dio vida a las nueve figuras femeninas guanches de la instalación escultórica Monumenta, todo ello en la plaza de La Concepción y con dos pases gratuitos, a las 19:00 y 20:00 horas.

Asimismo, también el sábado y a las 11:30 horas, se presentó en el Teatro Leal el catálogo de la exposición 'Lagunear. Memoria y transformación', con la participación de Eliseo G. Izquierdo, Antonio Tejera Gaspar y Eliseo Izquierdo, además de una actuación de la Camerata Lacunensis.

Todas las actividades han sido gratuitas y contaron con aforos limitados para garantizar la seguridad de los inmuebles y la calidad de la experiencia.

Las Noches del Patrimonio es una iniciativa del GCPHE que, en La Laguna, está organizado por la Concejalía de Patrimonio Cultural. Cuenta con la colaboración de las áreas municipales de Turismo y Cultura, así como de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Museos de Tenerife, Cabildo de Tenerife y Obispado de Tenerife.