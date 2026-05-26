El nuevo Hospital de Día Quirúrgico de La Candelaria (Tenerife) abrirá sus puertas este miércoles

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visita las instalaciones del nuevo Hospital de Día en el Complejo Hospitalario de Nuestra Señora de La Candelaria (Tenerife) - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Hospital de Día Quirúrgico del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, entrará en funcionamiento este miércoles tras una inversión de 526.000 euros. La instalación surge con el fin de atender a pacientes que requieran de atención sanitaria compleja sin ingreso de más de 24 horas.

En una visita a las instalaciones, el presidente Fernando Clavijo ha destacado la mejora en la calidad de la atención a los pacientes con el nuevo servicio, que beneficiará a las más de 600.000 personas, de Santa Cruz de Tenerife, la zona sur de Tenerife, La Gomera y El Hierro, que tienen este Hospital como centro de referencia.

Asimismo, el presidente regional ha destacado que este tipo de recursos presentan la ventaja de atender al paciente de forma ambulatoria sin necesidad de ocupar una cama hospitalaria para la atención sanitaria.

A su juicio, se trata de "un paso más" para avanzar en el "compromiso" del Gobierno de Canarias de poner al ciudadano en el "centro" de su gestión, "humanizando la atención con mejores infraestructuras y, sobre todo, "gracias al enorme trabajo que realizan día a día los magníficos profesionales de nuestro sistema sanitario".

UN FLUJO "MÁS ÁGIL"

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, ha explicado que la nueva ubicación de la unidad asistencial se encuentra más cerca de la zona de quirófanos, lo que agiliza la atención y el manejo del paciente.

También ha destacado que la sala, con más de 460 metros cuadrados, dispone de 41 puestos asistenciales para pacientes en observación, lo que supone disponer de más espacio asistencial, mejor equipamiento y de mayor confort para profesionales y pacientes. Goya añadió que los profesionales del Hospital de La Candelaria atendieron el año pasado a más de 6.500 pacientes en las dependencias anteriores del Hospital de Día Quirúrgico.

Por su parte, el director médico del Hospital de La Candelaria, Carlos Quesada, ha destacado que la nueva unidad del centro permitirá un flujo "muy ágil" de pacientes que requieran intervención quirúrgica pero no estar ingresados más de 24 horas, con lo que "no tendrán que ocupar una cama hospitalaria clásica".

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO

El Hospital de Día Quirúrgico es el área asistencial hospitalaria específica diseñada para proporcionar atención sanitaria compleja, de calidad y confortable a los pacientes que necesitan someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de carácter ambulatorio, para recibir atención sin tener que ingresar en planta.

En este área, se realizan procedimientos mínimamente invasivos, además de pruebas médicas como biopsias transtorácicas o endoscopias.

La nueva unidad asistencial estará atendida por una plantilla de trece profesionales entre anestesistas, enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, que cuentan con la colaboración directa de facultativos de los diferentes servicios.

El complejo hospitalario prevé que esta nueva sala atienda a más de 15.000 personas anualmente, procedentes de los servicios quirúrgicos como Cirugía General, Ginecología, Otorrinolaringología, Traumatología, Cirugía Vascular u Oftalmología, entre otros.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El complejo hospitalario cuenta también con un Hospital de Día Quirúrgico Pediátrico, para atender a la población infantil juvenil de entre 0 y 16 años que requieran de una estancia inferior a las 24 horas por una intervención o prueba diagnóstica y dos Hospitales de Día Oncológicos, en La Candelaria y en el Hospital del Sur.

Según estima la Consejería, los profesionales del complejo hospitalario atendieron más de 748.000 consultas durante 2025, además de realizar casi 430.000 pruebas radiológicas, más de 28.000 intervenciones quirúrgicas y 43.000 tratamientos en sus hospitales de día oncohematológicos. El centro ingresó a más de 28.500 pacientes y casi 200.000 personas acudieron al servicio de Urgencias con diversas patologías.