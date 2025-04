El nuncio apostólico, Bernardito Cleopas, oficiará la toma de posesión de Eloy Santiago como obispo de Tenerife

El Obispado Nivariense espera en la ceremonia a unas 1.200 personas, dos nuncios, 14 obispos y más de 250 sacerdotes

LA LAGUNA (TENERIFE), 29 (EUROPA PRESS)

El nuncio apostólico en España, Bernardito Cleopas, oficiará este jueves en la catedral de La Laguna la toma de posesión de Eloy Santiago como nuevo obispo de la Diócesis Nivariense después de que el fallecimiento del Papa Francisco haya impedido la presencia de algunos cardenales y obispos, como la del cardenal lituano Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor de la Basílica Papal de Santa María la Mayor.

Makrickas, que era quien inicialmente iba a oficiar la ordenación, no solo tendrá que estar presente en el cónclave, sino que también ha sido el responsable de la organización del entierro del Sumo Pontífice.

Los concelebrantes de la ceremonia de ordenación serán los obispos titular y auxiliar de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos y Cristóbal Déniz, respectivamente.

Además, está previsto que acudan a la celebración dos nuncios (de las nunciaturas de España y Portugal), 14 obispos (3 de ellos eméritos), y en torno a 265 sacerdotes, tanto diocesanos como venidos de fuera de la provincia, detalla el Obispado de Tenerife en una nota.

La Catedral de La Laguna acogerá en torno a 1.200 asistentes, los cuales accederán al interior mediante acreditación.

Asimismo, tanto en el exterior de la Catedral como en el Hospital de Dolores, se podrá seguir la celebración a través de pantallas, de tal manera que se prevé que alrededor de 1.700 personas puedan seguir la liturgia de este día en el exterior del templo.

Un grupo de voluntarios se encargará de coordinar todos los aspectos organizativos para ubicar en sus debidas zonas a las personas provenientes de parroquias, congregaciones o movimientos.

Concretamente, las pantallas se colocarán en la calle San Agustín, por fuera de la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores; en Bencomo y en Deán Palahí.

En la fachada principal de la Catedral habrá también pantallas más pequeñas y para ganar espacio en el interior de la Catedral, se instalarán sillas suplementarias en los laterales.

Asimismo, varias pantallas ayudarán a mejorar el ángulo principal de visión de la ceremonia.

En cuanto al transporte, las guaguas dejarán a los pasajeros en la plaza del Adelantado. Desde allí, serán acompañados por la policía local hasta los distintos puntos donde tengan previsto seguir la celebración.

UNA CELEBRACIÓN DE DOS HORAS

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la procesión del clero hasta la Catedral y a partir de las 11.00 horas dará inicio la celebración en la que el Orfeón La Paz y el Coro Epifanía se encargarán de la parte musical.

Debido a que Eloy Santiago no solo será ordenado obispo, sino que tomará posesión de la Diócesis, se espera que la celebración se prolongue en torno a las dos horas.

Tras la procesión de entrada y los ritos iniciales, comenzará la liturgia de la palabra y, posteriormente, la liturgia de la ordenación.

El obispo ordenante será presentado ante la asamblea y posteriormente, el canciller de la diócesis leerá la bula papal, fechada el 24 de febrero de este año, donde se designa a Eloy Santiago como nuevo obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.

Tras la homilía del nuncio apostólico, monseñor Santiago realizará las promesas de la ordenación.

Uno de los momentos significativos será la imposición de manos, resalta el Obispado, pues el obispo electo se levantará, se acercará al nuncio y se arrodillará ante él, que impondrá en silencio las manos sobre la cabeza del elegido.

A continuación, acercándose sucesivamente, lo harán los demás obispos.

Seguidamente, Bernardito Cleopas tomará el libro de los Evangelios y lo impondrá abierto sobre la cabeza del obispo ordenante.

Tras la unción con el Santo Crisma y la entrega del Evangelio y de las insignias episcopales, finalizará la liturgia de la ordenación.

El nuevo obispo se sentará en su cátedra y, posteriormente, se levantará para recibir el saludo del nuncio, de todos los obispos y de un grupo representativo de la diócesis, en señal de acogida en el Colegio Episcopal.

Eloy Santiago se dirigirá al pueblo en la parte final de la celebración con un breve saludo en las que serán sus primeras palabras como nuevo obispo de la Diócesis Nivariense.

Monseñor Santiago, que será el decimotercer obispo de La Laguna, expresó que vive estos días con gran alegría e intensidad.

"SON DÍAS DE INTENSIDAD"

"Me siento arropado por la oración de tanta gente y por el cariño y la acogida que me han mostrado tantas personas de la Diócesis Nivariense y otros amigos. Son días de intensidad, pero también un tiempo fuerte de confianza en el Señor, poniendo mi vida y el ministerio episcopal que se me ha confiado, en sus manos", expone.

Por otro lado, Santiago indicó lo que supone para él que la providencia haya propiciado que casi coincida el inicio de su episcopado con la elección de un nuevo Papa.

"Creo que es un hecho que me invita a estar siempre atento para cuidar y fomentar la comunión con la Iglesia universal. Y también una invitación para dejarme guiar por el sucesor de Pedro que nos preside a todos en la fe y en la caridad y así dar testimonio de unidad", señaló.