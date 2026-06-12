El Obispo de Tenerife, al Papa León XIV: "Es uno de los nuestros, canario, y en estas islas siempre tendrá su casa"

El Papa León XIV llega en papamóvil para presidir la celebración de la Santa Misa multitudinaria, a 12 de junio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). Esta histórica eucaristía al aire libre, desarrollada en la explanada del puerto d - Alejandro J. Rosa/ACFI - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha transmitido este viernes al Papa León XIV el "noble cariño" del pueblo canario durante la Eucaristía que ha puesto punto y final a su viaje apostólico a España: "El Papa León XIV es uno de los nuestros, es canario, y en estas islas tendrá siempre su casa".

"Se ha ganado el cariño del noble pueblo gomero, herreño, palmero y tinerfeño que integra nuestra Diócesis, numerosos aquí presentes, pero también el de tantísimos otros más que no han podido venir por distintos motivos, pero que los sentimos presentes entre nosotros", ha expresado Eloy Santiago ante el Santo Padre y los cerca de 35.000 fieles reunidos en el puerto capitalino.

Ha transmitido al Santo Padre el deseo compartido por la comunidad religiosa en las islas por cumplir con una Iglesia que sea "fermento" para "un mundo reconciliado", así como para "hacer florecer" esa "magnífica humanidad" a través del "respeto de la dignidad humana, la tutela de los derechos humanos fundamentales y la promoción del desarrollo humano integral" para alcanzar la "fraternidad humana y la amistad social".

En alusión al lema elegido para este viaje apostólico a España --"alzad la mirada"--, el obispo de Tenerife ha invitado a "mirar con esperanza" el mundo, confiando "en el amor fiel" de Cristo, que "anima a seguir avanzando en la apasionante tarea de la evangelización".

Ha defendido ante los fieles en Tenerife la necesidad de "manifestar" la fe con "obras de amor "hacia los más pobres, especialmente a los migrantes", y a contribuir "en la construcción de una sociedad más justa y fraterna" con "una paz humilde y perseverante".

En nombre de la Diócesis Nivariense, el obispo Eloy Santiago ha agradecido al Papa León XIV por su visita a Canarias, la primera de un Pontífice a las islas, y que, sin duda, quedará "grabada" en el corazón de un pueblo "fiel": "El Papa es uno de los nuestros, así lo sentimos y lo recordaremos, Santidad. El Papa León XIV es también canario y en estas islas tendrá siempre su casa", ha añadido.

UNA EUCARISTÍA CON SIMBOLOGÍA CANARIA

La celebración de la Santa Misa, oficiada por el Papa León XIV, ha estado cargada de simbolismo y detalle con referencias a las islas, como la presencia de la imagen de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias y el Santísimo Cristo de La Laguna.

Al pie de la imagen de la Virgen se encuentran, además, dos relicarios con las reliquias del cuerpo de los santos canarios Hermano Pedro, que en 2026 se celebran los 400 años de su nacimiento, y San José de Anchieta, el primer santo canonizado por el Papa Francisco.

Mientras, el reflejo del drama migratorio vivido por las islas lo han simbolizado tres cayucos procedentes de Senegal, reposados en la Dársena de los Llanos del puerto capitalino.

Los vasos sagrados, especialmente los cálices históricos artísticos proceden del museo de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, no así el cáliz con el que celebró el Papa, que lo regalará a la Diócesis a través de su obispo.

LAS RAÍCES

Por la mañana, en el centro de Las Raíces, recordó ante los migrantes acogidos que los que están en las islas son "los más afortunados", porque "lamentablemente otros miles no han conseguido la meta y han perdido la vida recorriendo la denominada ruta atlántica".

Así, dijo que esta es una "travesía inhumana" y "precaria", tras la que llegan "exhaustos" y defendió que eso "no nos pueden dejar indiferentes". Es, mantuvo, "el drama de su fuga de la violencia, el miedo a no lograrlo y el riesgo de peligrosas travesías".

El obispo tinerfeño defendió que los que vienen lo hacen "movidos por el sueño de conseguir un futuro mejor, huyendo de guerras, de violencia, de las injusticias económicas y sociales, del drama del hambre y la pobreza".