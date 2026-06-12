Obispo de Tenerife reivindica la "savia nueva" de la migración y apela a acabar con "miedos y prejuicios"

LA LAGUNA (TENERIFE), 12 (EUROPA PRESS)

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha reivindicado este viernes la "savia nueva" que supone la llegada de migrantes a una sociedad e insistido en fortalecer la "integración" alejada de "miedos y prejuicios".

En una intervención en un encuentro con el Papa León XIV, personas migrantes y organizaciones de acogida ha apelado al carácter de La Laguna como "ciudad sin murallas y abierta" y "donde el mundo ve una amenaza", la Iglesia "ve hijos". "Donde se levantan muros ella construye puentes", ha agregado.

Ha resaltado la "cercanía y acogida" de la Iglesia con sus "pobres medios y recursos" que permiten "caminar con los que caminan" y "acompañar" a los migrantes que llegan a las costas, "no sólo en la acogida y protección, sino también en la promoción e integración, que es siempre el reto mayor".

Santiago ha resaltado el "hermoso trabajo" de promoción que ha la comunidad católica "mediante el aprendizaje del español y la formación ocupacional, con el fin de que las personas migrantes puedan integrarse en la sociedad, no sólo residiendo, sino también viviendo".

Ha destacado también los "numerosísimos hermanos y hermanas" provenientes de Latinoamérica o de otras latitudes como Filipinas que forman parte "parte activa" de la comunidad diocesana e incidido en que "acoger no es sólo dar la bienvenida, sino extraer consecuencias del enriquecimiento mutuo y recíproco entre quienes acogen y son acogidos".

Por ello ha afirmado que hay los migrantes deben convertirse en "sujetos y protagonistas" y no en "meros destinatarios pasivos", descubriendo los "dones" que aportan y enriquecen a la Iglesia. "La integración, tanto en la sociedad como en la Iglesia, sigue siendo un reto", ha señalado.