Obras Públicas habilita un desvío temporal del tráfico en FV-3 por trabajos en carreteras de Fuerteventura esta semana

Desvío temporal en la FV-3 por las obras del nuevo enlace de Antigua, en Fuerteventura - CONSEJERÍA CANARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha habilitado un desvío temporal del tráfico en la carretera FV-3 durante los días 11 y 13 de agosto en el marco de las obras de nueva construcción de la actuación 'Puerto del Rosario-La Caldereta, variante de las FV-1, FV-3 y FV-2. Isla de Fuerteventura'.

Este desvío, según ha informado la consejería en nota de prensa, permitirá continuar con los trabajos necesarios para la construcción de la nueva autovía y su conexión con el enlace de Antigua, que posteriormente permitirá conectar también con la FV-20 y el núcleo urbano de Puerto del Rosario.

De esta forma, el tráfico de la FV-3 será trasladado por la nueva vía de servicio que conecta el enlace de Antigua con la nueva glorieta de acceso al Hospital, por su lado mar.

Los trabajos se desarrollarán en horario diurno, aproximadamente entre las 08.00 y las 17.30 horas, durante las tres jornadas previstas, en una actuación que contempla la conexión entre la FV-20, en dirección Puerto del Rosario, y el actual enlace de Antigua, mediante la construcción parcial de la glorieta Este del nuevo enlace, así como la conexión de la nueva glorieta de acceso al Hospital con la glorieta Este del nuevo enlace de Antigua mediante la vía de servicio proyectada.

El dispositivo contará con la correspondiente señalización vertical y horizontal, así como de elementos de balizamiento y medidas de protección para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos.

La Consejería regional de Obras Públicas recomienda a los conductores programar sus desplazamientos teniendo en cuenta estas afecciones provisionales, así como permanecer atentos a la señalización habilitada durante la ejecución de las obras.