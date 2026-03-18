La Palma valora autorizar 24 nuevas viviendas en Puerto Naos para avanzar en su recuperación tras el volcán

La Palma valora autorizar 24 nuevas viviendas en Puerto Naos para avanzar en la recuperación tras el volcán - CABILDO DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Asesor del Plan Insular de Emergencias (Peinpal) continúa avanzando en la sectorización de la zona naranja de Puerto Naos, donde se valora la posible autorización de 24 nuevas viviendas en diferentes calles. Además, se permitirá el regreso a una vivienda de la calle José Guzmán Pérez y Pérez tras firmar en el protocolo.

El Cabildo insular de La Palma defiende en una nota el "trabajo constante" de este Comité para "recuperar" la normalidad en los núcleos costeros de del Valle de Aridane, adaptándose a la nueva realidad existente tras la erupción del Tajogaite, garantizando la seguridad para residentes y visitantes, "algo que hacemos a través del análisis constante de datos sobre los gases en estos espacios".

Cabe recordar que el Cabildo amplió recientemente las zonas verdes y naranjas para seguir organizando la sectorización de las distintas viviendas y locales y establecer un retorno seguro a estos espacios.

Asimismo, en Puerto Naos, se estima que existan 78 locales, de los cuales 76 cuentan con medidores y 35 de ellos tienen autorización para abrir sus puertas. De estos, son 24 los que han firmado el protocolo de seguridad pertinente para retomar su actividad.

En el caso de las viviendas, 1.121 cuentan con permiso y 995 con el documento necesario para el retorno a los hogares. Por su parte, son 67 los garajes que se estima que se encuentren en Puerto Naos, teniendo sensores 50 de ellos y contando con autorización 38. Solo dos han firmado el protocolo, según ha detallado el Cabildo.

Por último, son 48 ascensores existentes, de los cuales 22 tienen permiso y se tiene constancia de que 12 están en funcionamiento.

En el caso de La Bombilla, hay 57 viviendas autorizadas y quedan seis por firmar el documento y existe un único local comercial que aún no dispone de permiso para reabrir.