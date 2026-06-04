Cabildo de Tenerife refuerza el transporte público con más 12.000 plazas extra de guagua y tranvías dobles

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y ek vicepresidente, Lope Afonso, en la presentación del dispositivo de seguridad y movilidad con motivo de la visita de León XIV - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este jueves el dispositivo de seguridad y plan de movilidad con motivo de la visita del Papa León XIV a la isla y que incluye un refuerzo del transporte público con más de 12.000 plazas extra de guagua y tranvías dobles cada diez minutos, con capacidad para transportar a 4.800 personas cada hora.

Además, y solo para ese día --viernes 12 de junio-- se habilita un precio especial de un euro por trayecto que se podrá abonar en efectivo al conductor o en tarjeta si el usuario no dispone de bono con el fin de fomentar el uso del transporte público.

Los detalles del dispositivo han sido expuestos en rueda de prensa por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, el vicepresidente, Lope Afonso, y el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, quienes han insistido en el carácter "histórico" de la visita.

En concreto, Titsa va a reforzar las líneas del norte, sur y aérea metropolitana entre las 06.00 y las 08.00 horas, especialmente la 100, 102, 108, 110, 112, 114, 014, 015, 020, 050, 122, 128/30 y 232.

La compañía, que recomienda a los usuarios coger la guagua como máximo a las 07.30 horas, tendrá operativos a 40 conductores, 10 mandos de operaciones, seis personas en talleres y reforzará la vigilancia en el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife con 11 vigilantes entre las 09.00 y las 18.00 horas.

En cuanto al tranvía, el refuerzo afectará a la línea 1 --la dos operará con normalidad-- y la parada final será la del Teatro Guimerá entre las 06.00 y las 10.30 horas. A partir de ese momento, el tranvía solo circulará entre la Avenida de La Trinidad y la parada de La Paz.

El servicio de carreteras tendrá un equipo de más de una veintena de personas para asesorar y dar información sobre los cortes de tráfico que se van a llevar a cabo en la TF-5, la TF-2, la TF-13 y la TF-4, esta última porque se va a destinar un carril para el aparcamiento de guaguas de peregrinos.

En principio se espera que la TF-5 en dirección a La Laguna esté cortada desde las 13.00 horas hasta las 15.00 horas aproximadamente para garantizar la salida de la comitiva papal desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta el aeropuerto.

En total, el Cabildo va a movilizar a más de 200 profesionales entre bomberos, voluntarios, gestores, oficiales, técnicos sanitarios y persona del transportes, más cuatro ambulancias de soporte vital básico y soporte vital avanzado.

Dávila ha resaltado la "responsabilidad" y "oportunidad" que supone la llegada de León XIV a Tenerife para "demostrar al mundo quienes somos", remarcando que la isleña es una sociedad que "conoce el significado de la palabra migración".

En esa línea ha apuntado que el mensaje del Papa "conecta de forma especial" con la acogida migratoria y la "hospitalidad" de las islas y ahora se trata también de "estar a la altura" de un evento que va a generar una "enorme repercusión" para Tenerife.

RETORNO ECONÓMICO DE LA VISITA

De hecho ha apuntado que "más allá del simbolismo" del viaje se va a "reforzar" la imagen exterior de la isla y habrá "importantes retornos económicos" --el Cabildo colabora a sufragar los costes con una aportación de 500.000 euros--.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha destacado que la llegada de León XIV va a quedar "marcada para siempre en la conciencia colectiva" de los tinerfeños y con su mensaje de acogida migratoria va a hacer que se salga del "ensimismamiento" y se mire a la "injusticia" que supone el "drama migratorio".

Ha coincidido con Dávila en que "la imagen de la isla va a dar la vuelta al mundo" como "territorio de acogida" de personas migrantes pero también para "poner a prueba" la capacidad para acoger eventos de esa magnitud. "Es un reto con mayúsculas", ha señalado.

Eloy Santiago ha destacado la "máxima colaboración" de las instituciones con la organización de este viaje y ha insistido en que León XIV va a fortalecer los valores de "acogida y solidaridad" y que se trabaje para lograr un "mundo en paz, más justo y fraterno".

Así, ha apuntado que será un "momento histórico" para Canarias pero también un "gran desafío" que va a salir "muy bien" y va a proyectar la imagen al exterior, poniendo como ejemplo que "pocos conocían" Lampedusa antes de que la visitara el Papa Francisco.

Ese viaje, ha indicado, ayudó a "tomar conciencia" a la sociedad por lo que espera la visita de León XIV a Canarias ayude también a dar una "respuesta global e internacional" a la 'ruta atlántica'.