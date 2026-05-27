El Papa León XIV escuchará el testimonio de cuatro migrantes de África y Latinoamérica en Arguineguín (Gran Canaria)

23 May 2026, Italy, Acerra: Pope Leo XIV waves to the crowds during his pastoral visit to the city of Acerra. Photo: Fabio Sasso/ZUMA Press Wire/dpa - Fabio Sasso/ZUMA Press Wire/dpa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV escuchará el testimonio de cuatro migrantes de África y Latinoamérica durante el acto que tendrá lugar a las 11.40 horas del próximo 11 de junio en el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria), que contará con la asistencia de unas 2.000 personas implicadas en la realidad migratoria del archipiélago.

Así se ha puesto este miércoles de manifiesto durante una rueda de prensa del obispo de Canarias, José Mazuelos; la coordinadora de la Visita Papal, Enélida Hernández; y la coordinadora del acto del Muelle, Caya Suárez, para ofrecer los detalles de los actos del pontífice en la isla.

En cuanto a Arguineguín, Suárez expuso que se trata de un acto sencillo pero con "muchos gestos simbólicos" que será "para y por" las personas con el objetivo de dar a conocer al Papa la realidad migratoria que llega a Canarias.

Durante el mismo, tendrán lugar los testimonios de cuatro personas que se han presentado voluntarias para relatar su historia y que pondrán de relieve diferentes etapas de la migración, desde la acogida hasta la integración.

HOMENAJE A LOS "ÁNGELES DE LOS MIGRANTES"

Además, el acto, que contará con una actuación musical, palabras del propio pontífice y una ofrenda floral, servirá para homenajear a los que el obispo de Canarias calificó como "ángeles de los migrantes", como son las ONGs y las instituciones que atienden a los migrantes y que son "los primeros" que están en el puerto.

Por ello, habrá representantes de distintas entidades como Cruz Roja, CEAR, Salvamento Marítimo, Policía Canaria, Policía Nacional y Guardia Civil, entre otras.

EL PAPA CONOCERÁ LA REALIDAD ECLESIAL

Posteriormente, y según comentó la coordinadora de la Visita Papal, Enélida Hernández, el Papa se trasladará hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde sobre las 13.30 horas mantendrá un encuentro con miembros de la Iglesia en Canarias para conocer la realidad eclesial y pastoral.

En este caso, se trata de un acto para unas 600 personas en el interior del templo y 1.100 en la Plaza de Santa Ana que contará también con la actuación musical de un coro formado por unas 100 personas.

Por último, ya por la tarde León XIV acudirá a las 18.30 horas al Estadio de Gran Canaria para que tenga lugar una Santa Misa, evento que tiene ya unas 50.000 personas preinscritas.