El Parlamento canario aprueba la obligación de camas elevables en complejos turísticos con la abstención de Vox

Archivo - Imagen de una usuaria abriendo la puerta de su habitación de hotel. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con la abstención de Vox, modificar la ley de turismo de Canarias para que sea obligatorio que los complejos turísticos de las islas tengan camas elevables y carros motorizados.

La norma, promovida por el Grupo Socialista, incluye especificidades para las islas verdes y los municipios pequeños, sanciones por incumplimiento y flexibilidad en el calendario hasta 2033, quedando exentos los establecimientos patrimoniales con un máximo de 30 habitaciones.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha valorado que se hayan aceptado enmiendas 'in voce' que atienden a la especificidad de los alojamientos turísticos de las islas verdes, algunos explotados por las propias familias propietarias y con escasas camas.

Ha indicado que es bueno legislar sin caer "en el absurdo" de poner sanciones que suponen el cierre de un pequeño alojamiento o fijar un carro motorizado en un edificio de dos plantas y sin ascensor, lo mismo que modular las subvenciones dependiendo del tipo de negocio.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que en las 'islas verdes' hay complejos turísticos que no admiten el uso de carros motorizados o ni siquiera tienen camareras de piso y precisado que la aprobación, por norma general, es un "pequeño paso" para mejorar la salud laboral de los trabajadores.

En su opinión, mejora la calidad del destino turístico, se reducirán las bajas laborales y se garantiza la viabilidad de las empresas con una programación temporal para adaptar los alojamientos.

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha comentado que hay que trabajar para garantizar la salud laboral de los trabajadores del turismo pero ha advertido de que la nueva ley no contempla el "impacto económico" para las empresas.

VOX: LA LEY ES UNA "FARSA"

No obstante, ha indicado que la nueva ley será "una farsa" porque ha quedado "en la nada" debido al aumento de las excepciones y no confía en que haya financiación del Gobierno de Canarias para las subvenciones, de tal forma que incluso se deja en suspenso el calendario de adaptación hasta que se resuelvan las ayudas.

Ha apuntado que la ley "es una ilusión" y un "cheque en blanco" para futuras imposiciones, sin seguridad jurídica, y solo servirá de "propaganda política" para que "todos se saquen la foto con las camareras de piso". "Nosotros queremos un compromiso serio y no una oportunidad de maquillaje", ha comentado.

Por contra ha defendido que haya jubilaciones anticipadas, pensiones dignas y que no haya cesión de trabajadores, lo que serían las "auténticas" medidas de defensa de la salud laboral de las camareras de piso.

"No vamos a participar en esta ley 'pikolín', no vamos a participar porque no sabemos tampoco siquiera si va a reducir la siniestralidad laboral, cuántos puestos de trabajo podrán verse comprometidos", ha indicado.

Natalia Santana (NC-bc) ha valorado que "por fin" se cumplen las reivindicaciones de las 'kellys', que "han peleado" para que el Parlamento las escuche ante sus "terribles" condiciones laborales, reflexionando sobre "que precio" pagan los trabajadores turísticos a costa de "éxito" del sector.

"Ustedes, las 'kellys', son el mayor símbolo de contradicción del modelo turístico que tiene nuestra tierra", ha comentado.

Ha valorado que el Parlamento "ha sabido estar a la altura" con consenso y voluntad de acuerdo con una ley que "pone límites a los abusos" y está "más cercana" a la realidad de Canarias. "Se trataba de una cuestión de dignidad, y la dignidad no se negocia, la dignidad se defiende", ha destacado.

David Morales (PP) ha comentado que las camareras de piso son la "base fundamental" del negocio turístico, ha resaltado el "civismo político" de todos los grupos de la Cámara y el "valor intangible" de la prevención de riesgos laborales.

Ha resaltado el trabajo de las camareras de piso para impulsar la aprobación de "iniciativas en cascada" en diversas instituciones y que se incluya un calendario de implantación sin comprometer la "economía" de las empresas.

CC ANIMA A SEGUIR TRABAJANDO EN LA MEJORA DEL TURISMO

Mario Cabrera, del Grupo Nacionalista, ha destacado el "consenso y unanimidad" alcanzado en la Cámara y que permite seguir trabajando en el futuro para la mejora de las condiciones laborales en el subsector turístico.

Ha dicho también que la ley atiende la diversidad de las islas y ha instado al Parlamento a "seguir trabajando" en la mejora de las condiciones laborales y salariales. "Entendemos que la calidad de nuestro destino turístico empieza por ganar condiciones dignas a quienes lo sostienen día a día", ha comentado.

Gustavo Santana, del Grupo Socialista, ha tildado de "magnífica" la nueva ley, más aún ante los "obstáculos" que había, especialmente entre el propio ámbito empresarial, que "llegaron a creer que la salud de las personas trabajadoras, singularmente de las camareras de piso, era moneda de cambio".

Ha relatado que solo un 12% de los hoteles canarios tiene camas elevables y un 6% carros motorizados y subrayado que "se demuestra" que se puede legislar "en favor" de la clase trabajadora, con una ley "equilibrada" y flexible para hacer una incorporación de las camas y los carros a lo largo de los próximos años. "Esta ley supone una inversión, no es un gasto", ha explicado.

No obstante, ha indicado que los complejos turísticos deben implantar las medidas de la nueva ley "cuanto antes" y con recursos propios, sin esperar por las subvenciones. "Es una cuestión moral y de justicia con la sociedad, con la clase trabajadora y singularmente con las camareras de piso", ha indicado.