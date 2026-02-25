El Parlamento canario, con la oposición de Vox, rechaza el anonimato en las redes sociales

Un joven usa una tablet - Ricardo Rubio - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley del Grupo Socialista, con el voto en contra de Vox, en la que solicita medidas contra el uso del anonimato en las redes sociales y alinearse con la estrategia del Gobierno central y la UE.

Igualmente se solicita impulsar acciones de sensibilización y educación digital y colaborar con las administraciones y organismos competentes en el refuerzo de los mecanismos de protección y atención a las víctimas.

El diputado del Grupo Socialista, Gustavo Matos, ha reconocido el avance de las redes sociales para la libertad de expresión pero ha cargado contra el anonimato, porque permite "sembrar odio" y convertir internet en un "pozo de basura".

Ha apuntado que la calidad democrática "está en peligro" porque además "no hay control" sobre los propietarios de las redes, subrayando que quien vierte una opinión "debe hacerse responsable", tal y como ocurre en el mundo analógico.

Mónica Muñoz (PP) ha reconocido que el entorno digital "es cada vez mas complejo" y su grupo comparte la preocupación por el "acoso, los discursos de odio, las amenazas y las campañas de desinformación", si bien ha pedido analizar el proceso de forma rigurosa.

Ha indicado que el Código Penal ya prevé sanciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad ya operan con perfiles anónimos, subrayando que en muchas ocasiones, el uso de pseudónimos es "sinónimo de libertad", aparte de que la UE ya está abordando estos problemas.

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha dicho que esta iniciativa obedece a la posición del PSOE de seguir "difundiendo su propaganda sin recibir críticas", afeándoles que las redes sociales no son el "salvaje oeste" sino plataformas para denunciar "lo que pasa en las calles" de España.

"Egoístamente podemos tener esa sensación y tentación de querer cierto tipo de censura en el entorno digital, pero tenemos como diputados que velar por el interés general", ha señalado, culpando a los socialistas que quieren acometer la censura "como en China o Corea del Norte".

Raúl Acosta, portavoz de Grupo Mixto (AHI), ha apuntado que las redes sociales son "espacios de libertad, de participación y de pluralismo, pero también, y eso es innegable, se han convertido en ocasiones en espacios de impunidad cuando el anonimato se utiliza precisamente de una forma abusiva y torticera".

Ha indicado que la clave es el "equilibrio" para poder "compatibilizar el uso legítimo de un pseudónimo con la posibilidad de una identificación selectiva cuando se producen conductas que vulneran derechos fundamentales".

Jesús Ramos (ASG) ve "necesaria" la iniciativa porque se está usando el mundo digital para "hacer daño en el mundo real" y cree que hay que poner medios suficientes para que las redes sociales y la digitalización no se orienten a "aspectos negativos".

CARABALLO, A VOX: "ESTÁSN DESPERRETADOS"

Octavio Caraballo (Vox) ha apelado a la Cámara a seguir "luchando contra el fascismo" porque "están desperretados" y "se les ha ido el baifo". "Una cosa es la libertad y otra cosa son los insultos, las amenazas", ha agregado.

Ha indicado que detrás de un insulto y una amenaza "debe haber una persona y un DNI" para que haya consecuencias, y ha advertido a Vox de que si "esto se controla se les acaba el chiringuito".

Nereida Calero, del Grupo Nacionalista, ha alertado de la "pérdida de calidad democrática" porque las redes sociales se han convertido "en juzgado y plaza pública" y además "golpea" a los colectivos más vulnerables. "No podemos seguir poniéndonos de perfil", ha afirmado.

En su opinión, "el objetivo es bien sencillo, una ley que nos proteja en la calle y en el entorno digital, invertir en educación digital y reforzar la atención a víctimas".