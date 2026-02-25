El Parlamento canario pide bonificar a los residentes en los aparcamientos de los aeropuertos con la abstención de Vox

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Popular, Jacob Qadri, ha comentado que volar en Canarias "es una necesidad" y pasar por el aparcamiento de los aeropuertos es un "peaje obligatorio", de tal forma que ha solicitado la bonificación del 75% en los aparcamientos, tal y como opera el descuento de residentes para volar.

Ha cargado contra los "abusos" de Aena, subrayando que "no es normal" que el parking "cueste más" que el billete de avión. "Los canarios exigimos igualdad, no podemos seguir pagando peajes por nuestra movilidad", ha explicado.

Carmen Hernández (NC-BC) ha apuntado que Aena "asfixia" a las islas con sus altos precios cuando los canarios se mueven por necesidad y solicitado un sistema de bonificación o gratuidad priorizando a quienes viajen por motivos sanitarios, familias de rentas bajas, estudiantes o trabajadores en desplazamiento laboral.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), se ha mostrado "escéptico" con que Aena tome en cuenta las reivindicaciones de la Cámara, subrayando que "no es un capricho" ya que los canarios no tienen otra alternativa que volar. "Aena no tiene interés más allá que engordar su cuenta de resultados", ha explicado.

Melodie Mendoza (ASG) ha puesto como ejemplo que el aparcamiento del aeropuerto de La Gomera es gratis, pero no el del puerto de San Sebastián, y aunque ha admitido que no será sencillo, se debe buscar la manera para "abaratar los precios".

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha comentado que los aeropuertos de Canarias son "de los más rentables" y no están "debidamente atendidos", más el "sablazo" a los usuarios, como les va a ocurrir a las guaguas que recogen turistas.

Al igual que Qadri, cree que se debería aplicar el 75% de descuento y no ha apoyado la enmienda de NC-BC porque implica más burocracia para fijar que colectivos pueden beneficiarse de las bonificaciones.

Jonathan Martín (CC) ve necesario que Aena "revise" la tarifa de sus aparcamientos porque son "desproporcionadas" cuando la necesidad de movilidad de los canarios es imperiosa por razones médicas, familiares o laborales. "Dejar el coche en los aeropuertos no puede ser un lujo", ha explicado.

Marcos Bergaz, del Grupo Socialista, ha admitido que su grupo no comparte todas las decisiones de Aena, como la política de precios de los aparcamientos, recordando cuando "se cargaron" la media hora gratuita en tiempos de gobierno del PP.

Ha cuestionado el "aroma populista" de la PNL porque no define el modelo de bonificaciones y emplazado a los populares que pidan lo mismo con los precios de los hospitales, que son competencia de la comunidad autónoma.