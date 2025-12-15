El Parlamento canario rechaza volver a llamar a Torres a la comisión de investigación tras el informe de la UCO

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, comparece ante la comisión de investigación por el caso mascarillas - Estefanía Britanty / Europa Press Canarias - Europ

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia en el Parlamento de Canarias ha votado este lunes en contra de la petición del Grupo Popular de que el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, volviera a comparecer a raíz de la publicación del último informe de la UCO de la Guardia Civil.

Los grupos del cuatripartito que apoyan al Gobierno de Canarias se han dividido dado que el PP ha votado a favor, CC y AHI se han abstenido y ASG en contra --el PSOE también ha votado en contra y Vox a favor--.

El presidente de la comisión, Raúl Acosta (AHI), ha comentado que una vez descartado que se reabra la comisión, se va a seguir trabajando en la elaboración del informe de ponencia, con una próxima reunión que se celebrará el 13 de enero.

El diputado del Grupo Popular Fernando Enseñat ha mostrado su "decepción" con el voto en contra de la mesa de la comisión porque el último informe de la UCO "tiene datos suficientemente importantes y comprometedores" del papel que jugó Ángel Víctor Torres para que "la trama Koldo, Ábalos, Cerdán, Aldama tuviera negocios en Canarias".

En su opinión, el expresidente canario jugó "un papel indispensable" por lo que cree que Torres tenía que haber comparecido incluso "motu proprio".

Enseñat no se ha mostrado sorprendido por el voto en contra del PSOE pues practica su "doble vara de medir", tanto con los casos de corrupción como de acoso sexual, "lo ancho para ellos y lo estrecho para todos los demás", pero "sí" con la abstención de CC. "No lo entendemos, pero serán ellos los que los tienen que explicar", ha agregado.

El diputado popular ha insistido en los "mensajes comprometedores" que contiene el informe de la UCO "en todo lo que tuvo que ver" con la contratación de material sanitario con la empresa Soluciones de Gestión en Canarias, al igual que las "mentiras o falta a la verdad" que realizó en la comisión de investigación.

"No ha dado una sola explicación de lo que sí dice el informe y que conocen y que saben todos los canarios, esos mensajes comprometedores y algunos de ellos, permítame decirles, bastante obscenos que nos hemos encontrado", ha relatado.

En ese sentido ha insistido en las "presiones a los funcionarios que intentaban hacer bien su trabajo" y la "preocupación excesiva y única" para que una empresa cobrara y que "no tenía" con el resto de los proveedores que suministraban material sanitario.

Ha apuntado que no ha explicado "absolutamente nada" de los mensajes del tipo de "abre el vino", "voy a cagarme en todos los santos", "voy a levantar las patas para el aire" o "tú sabes que lo deseo más que yo".

FIERRO: EL PP INTENTA "ESTIRAR UN CHICLE"

La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha apuntado que Torres "ha dado explicaciones a lo largo de todos estos meses", tanto ante los medios de comunicación como en las comisiones de investigación del Parlamento y las Cortes Generales.

Ha indicado que su grupo "no va a ser partícipe de un chicle que intenta estirar" el PP "porque como no tiene proyectos de Canarias, ni tiene absolutamente nada, ni políticas, ni propuestas, necesita al señor Torres y a su imagen para poder tener un espacio político y público que no gana con sus propuestas, ni con el liderazgo del señor Domínguez en Canarias".

Fierro ha comentado la documentación y los hechos "han quedado bastante claros, que ni ha habido comisiones, ni mordidas, ni mujeres explotadas sexualmente".

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha afirmado que ya ha quedado "acreditado" que tanto Torres como el exviceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, "faltaron a la verdad en la comisión", dado que "negaron" las acciones que recoge el informe de la UCO.

"Cuestión distinta", ha apuntado, es si conoce algún nuevo informe policial con nuevas revelaciones o si trasciende algo nuevo tras la futura comparecencia de Torres ante la comisión de investigación del Senado, y si hay "hechos graves" se volvería a analizar la conveniencia de que comparezca en la Cámara regional.