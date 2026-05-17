El Parlamento y la Real Academia Canaria de Bellas Artes rinden homenaje este lunes al artista Pepe Dámaso

Archivo - Pepe Dámaso en la celebración de su 90 cumpleaños en el Parque de Las Huertas, en Agaete - AYUNTAMIENTO DE AGAETE - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias y la Real Academia Canaria de Bellas Artes rendirán homenaje el próximo lunes al artista Pepe Dámaso, una de las figuras esenciales de la cultura canaria contemporánea.

El acto de homenaje tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en el Salón Dorado del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ha recordado en una nota de prensa que "hablar de Pepe Dámaso es hablar de memoria, identidad y del alma cultural de Canarias", una de las figuras "más relevantes" del arte contemporáneo canario y español.

Nacido en Agaete, Gran Canaria, su trayectoria abarca más de seis décadas de creación artística vinculada a la pintura, la escultura, el diseño escénico, el audiovisual y la promoción cultural.

Su obra, profundamente conectada con la identidad atlántica y la memoria popular de Canarias, ha sido expuesta en destacados espacios nacionales e internacionales. Dámaso ha desarrollado además una intensa labor de defensa y difusión del patrimonio cultural canario, convirtiéndose en un referente esencial de la cultura canaria.