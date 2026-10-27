El paro en Canarias baja en 4.300 personas en el tercer trimestre y se crean 38.100 empleos

Infografía con cifras de paro en Islas Canarias en el tercer trimestre de 2026 según la estadística de 'Encuesta de Población Activa' del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro en Canarias ha bajado en 4.300 personas en el tercer trimestre hasta los 131.600 desempleados, un 3,2% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada del tercer trimestre, se acumulan ya cuatro trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 10,92%.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Canarias (13 veces) mientras que ha subido en 12 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2018.

En el tercer trimestre se crearon en Canarias 38.100 puestos de trabajo (+3,7% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 1.073.600 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 1.205.200 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 33.800 personas (+2,89%).

En el último año el paro se ha reducido en 40.600 personas (-23,6%) en Canarias y se han creado 65.700 empleos (+6,5%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 25.100 personas (+2,1%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino bajó en 6.700 mujeres (-9,2%), frente a un retroceso del paro masculino de 2.500 parados (-3,9%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 65.900 y la tasa de paro femenino en el 11,52%. Por su parte, 65.800 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 10,38%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Canarias se redujo en 4.100 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 20,28%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 48.400 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 14.100 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 936.400 personas, de los que 788.000 tenían contrato indefinido (el 84,15%) y 148.400, temporal (el 15,85%).

La creación de empleo en el tercer trimestre en Canarias fue mayor en el sector privado, que generó 21.500 puestos de trabajo, un 2,49% más, hasta un total de 883.300 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 16.500 nuevos empleos, un 9,49% más más que en el trimestre anterior hasta 190.300 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 37.100 personas en el tercer trimestre (+3,98%) en la comunidad hasta los 969.800 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 1.000 (+0,97%), hasta sumar 103.800 personas.

Por sectores, el paro descendió en todos los sectores, con los recortes más grandes en Construcción, 1.600 menos (-29,63%); Industria, 1.000 menos (-34,48%); Servicios, 800 menos (-1,57%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 500 menos (-0,66%); Agricultura, 200 menos (-25%)

Finalmente, por comunidades autónomas, Comunitat Valenciana (+31.000), Madrid (+21.100) y Galicia (+19.400) fueron donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Castilla y León y Canarias en donde menos, con retrocesos de 10.000, 7.200 y un 4.300, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+38.100), Baleares (+26.900) y Galicia (+21.400) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Andalucía y Aragón en el lado contrario, con 49.200, 24.900 y un 4.400 empleos menos, respectivamente.

Contenido multimedia:

Gráficos de Encuesta de Población Activa

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...