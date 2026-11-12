Patronal, sindicatos y Gobierno inician el diálogo para mejorar las condiciones laborales del sector sociosanitario

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Patronal, sindicatos y Gobierno de Canarias abrirán en los próximos días una mesa de diálogo para abordar el primer convenio laboral que mejore las condiciones de los trabajadores del sector sociosanitario en Canarias, ya que los convenios estatales vigentes "no responden", afirman, a las singularidades existentes en las islas.

El avance de este acuerdo lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, acompañada de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO), representantes de las empresas y entidades (CERMI Canarias) y las patronales CEOE Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios.

En su intervención, la consejera regional ha agradecido "la voluntad de diálogo" de los distintos agentes --patronal, sindicatos y tercer sector-- para mejorar la empleabilidad y condiciones de un sector actualmente respaldado por convenios estatales que "no responden" a las singularidades y necesidades en las islas.

En definitiva, y según han defendido las patronales CCOO y UGT Canarias, el sector sociosanitario en las islas demanda mejores condiciones laborales y económicas que permitan la conciliación familiar de los trabajadores, además de un "esfuerzo" para evitar, por medio de incentivos, la fuga de talento que se detecta en el sector.

A ello, entre otras reclamaciones, suman la importancia de aplicar más formación ante las nuevas cualificaciones del sector, que mejore la calidad de un servicio que seguirá contando con gran demanda.

PREDISPOSICIÓN DE LOS EMPRESARIOS

Desde CEOE, Pedro Alfonso ha mostrado la predisposición de la patronal al diálogo así como su compromiso a colaborar, además, con la Administración pública canaria en la ejecución de los planes de inversiones en los centros sociosanitarios que se precisen en Canarias. En ese sentido, ha defendido un convenio que facilite que las licitaciones de obra en el sector "no se queden desiertas" y se actualicen los precios "desde el principio".

Carmela Laucirica, de CERMI Canarias, ha reconocido "lo mal pagados" que están los profesionales que trabajan para el tercer sector y el sector sociosanitario, sobre todo ante un convenio estatal "de mínimos".

Ha defendido, asimismo, las mejoras que se puedan emprender con un empleador que "ejerce una responsabilidad social importante", que pasa por cuidar, entre otros, a uno de los colectivos más vulnerables: los mayores.

En representación de la Conferencia Canaria de Empresarios, Leticia González, ha mostrado, por su parte, la predisposición al "diálogo" y a la "colaboración· de la patronal siempre que ese trabajo "repercuta en la mejora del sector sanitario y de los dependientes, para que estén bien atendidos y tengan una atención de calidad".

José Ramón Barroso, de Comisiones Obreras, ha insistido principalmente en la necesidad de dar "estabilidad" y "robustez" a un sector que irá "a más en el futuro" ante las necesidades de la población. "Es un sector que siempre está en crecimiento y tendrá que tener y garantizar la calidad necesaria del servicio", ha añadido.

Por su parte, Fran Bautista, desde UGT Servicios Públicos, ha mostrado su satisfacción por emprender un proceso de diálogo que dotará de "convenios propios" que atiendan las "singularidades" de la las islas.

"Será muy importante dar ese salto en la profesionalidad de nuestros trabajadores y trabajadoras, que se sientan bien pagados en su puesto de trabajo, así como reconocido ese atendimiento que le dan a la ciudadanía y que tengan las mejores condiciones posibles", ha añadido.