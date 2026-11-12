Las patronales turísticas de Canarias reclaman al Estado que proteja la conectividad aérea del archipiélago ante la UE

Archivo - Panorámica de Playa del Inglés (Gran Canaria) - CEDIDO POR LA FEHT - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las patronales turísticas canarias han reclamado al Gobierno de España que negocie ante las instituciones europeas la adopción de medidas que protejan la conectividad aérea del archipiélago debido al encarecimiento del queroseno.

Por su parte, explicaron que según los datos preliminares de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, las aerolíneas tienen programadas 455.320 plazas menos para el verano de 2027, un 3,4% por debajo de la temporada anterior. La oferta desde el Reino Unido cae un 4% y la de Alemania, un 9,1%, y el temor de las aerolíneas españolas apunta a un incremento de esta tendencia a la baja.

Aunque la programación todavía puede variar, la patronales han indicado que cifras aconsejan actuar mientras las compañías están decidiendo dónde asignar sus aviones y qué frecuencias mantener en una campaña turística marcada por el contexto global.

MANTENER EL ESFUERZO EN PROMOCIÓN TURÍSTICA

En un comunicado conjunto, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel); la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); y la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), han solicitado además a los grupos del Parlamento de Canarias que mantengan en el Presupuesto Autonómicos 2027 el esfuerzo actual en promoción turística.

En este punto, señalaron que, en la actualidad, el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 deja la dotación de Promotur en 36,3 millones de euros, una vez descontados los fondos para la nueva encomienda de patrocinios deportivos profesionales, lo que en términos comparables, supone un descenso del 24,4% respecto a 2026.

Las patronales han incidido en que la guerra en el Golfo Pérsico ha encarecido el transporte del petróleo y ha añadido presión al refino y al suministro de combustible de aviación, añadiendo que una parte de las coberturas que han amortiguado la subida del queroseno vence en el año 2027, lo que dejará a las aerolíneas más expuestas a los precios del mercado.

Ante esta situación, han hecho especial hincapié en que si se consolida el recorte de plazas, "Canarias corre el riesgo de recibir menos turistas europeos, con efectos sobre la facturación de las empresas, el mantenimiento del empleo y los ingresos de la Comunidad Autónoma por los impuestos que genera el gasto de los visitantes en las Islas, y que contribuyen de forma sólida en la financiación de las políticas públicas".

ALIVIAR LA PRESIÓN SOBRE LOS COSTES

Ante este escenario, las patronales de las islas han propuesto dos medidas para aliviar la presión sobre los costes, entre las que hay una moratoria temporal en la aplicación de las obligaciones de incorporación de combustible sostenible de aviación (SAF) en los aeropuertos de origen sujetos a la normativa europea que abastecen los vuelos hacia Canarias.

También han apostado extender a todos los vuelos con destino al Archipiélago la exención de la obligación de entregar derechos de emisión de CO2, que ya ampara hasta el año 2030 a las conexiones de Canarias con el resto de España.

Al mismo tiempo, las organizaciones empresariales han pedido que las administraciones de Canarias mantengan en sus cuentas públicas para 2027 su inversión en promoción y refuercen el trabajo con aerolíneas y turoperadores en los principales mercados emisores.

Finalmente, las patronales han reclamado que esa prioridad se refleje en las cuentas de 2027 y que la negociación con el Estado y la Unión Europea se abra cuanto antes, mientras aún hay margen para influir en la programación del próximo verano.