Penas de cárcel por cohecho para el general Espinosa, Bautista y Navarro por la primera pieza del 'caso Mediador'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado por un delito de cohecho continuado al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, al empresario de energías fotovoltaicas, Antonio Bautista, y al intermediario, Marco Antonio Navarro Tacoronte, en la primera pieza del 'caso Mediador'.

Según detalla la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el general y el empresario han sido condenados a nueve meses de cárcel mientras que Navarro Tacoronte, a cuatro meses y medio.

El juicio se celebró a finales del mes de enero y el jurado popular emitió veredicto de culpabilidad para los tres acusados por ejecutar una trama de sobornos para conseguir contratos en el sector de la energía solar en Canarias.

