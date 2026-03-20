Pestana resalta que la reforma de la Ley de Extranjería es "eficaz" para Canarias, que tutela hoy 3.400 menores

Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un acto de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

La Delegación del Gobierno ha aprobado ya 1.205 expedientes de traslado

Recuerda la norma podría quedar "falta de contenido" en 2027 si no hay un acuerdo unánime de la conferencia sectorial

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha resaltado que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería ha demostrado ser una herramienta "eficaz" para el archipiélago, ya que, aseguró, en agosto de 2025 la CCAA certificaba la tutela de 5.037 menores migrantes no acompañados y a 15 de enero de 2026 la cifra era de 3.411.

Así lo ha dicho este viernes durante una rueda de prensa para hacer un balance de la situación actual por el primer aniversario de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la modificación del artículo 35, que tuvo lugar este 19 de marzo.

Pestana ha explicado que la Delegación que encabeza ha tramitado 1.946 expedientes de traslado, resolviéndose 1.025 de ellos como de 'traslado positivo' desde Canarias hacia otras comunidades autónomas, 526 como 'desfavorables' y 395 que están pendientes de resolución.

"Estamos hablando de un 80% de resoluciones positivas, que junto con los menores solicitantes de asilo, significan unos 1.800 menores que salen del sistema de atención de la Comunidad Autónoma de Canarias", observó.

Pestana ha hecho especial hincapié en el "efecto positivo" que esto tiene en el "colapsado" sistema que había durante los últimos años en el archipiélago y reiteró que el pasado mes de agosto Canarias tutelaba 5.037 menores migrantes, a los que habría que sumar otros 786 que han arribado desde entonces pese al descenso de la llegada de pateras, lo que "daría una cifra de 5.823 menores que podrían estar hoy en el sistema".

"Sin embargo --incidió el delegado--, a fecha de 15 de enero la CCAA certifica 3.411 en el sistema de atención. Es decir, estamos hablando de unos 2.400 menos y en estos dos meses hemos seguido resolviendo expedientes".

HERRAMIENTA "EFICAZ" Y "JUSTA"

Al respecto, ha afirmado que la reforma de la Ley de Extranjería ha demostrado que es "muy eficaz" para Canarias y "justa" porque quita carga al territorio frontera y la reparte en el conjunto de las autonomías.

"Si no la hubiésemos aprobado tendríamos una situación mucho peor y, además, tendríamos que intentar aprobar algo igual o similar para descargar a las CCAA y a las dos ciudades autónomas que se han decretado en situación de contingencia migratoria", entendió.

En este punto, el delegado ha puesto especial énfasis en que el Real Decreto Ley fue convalidado en el Congreso de los Diputados con una mayoría parlamentaria pero con los votos en contra del PP y de Vox.

LA NORMA PODRÍA QUEDAR "FALTA DE CONTENIDO" EN 2027

Por ello, Pestana ha señalado que la norma podría quedar "falta de contenido" en 2027 si no hay un acuerdo unánime de la conferencia sectorial y matizó que en los acuerdos entre ambos partidos de derechas para los gobiernos regionales, "una de las condiciones que está poniendo Vox es no asumir la acogida de menores en los territorios que no son fronteras".

"Si este mecanismo decae Canarias queda más vulnerable y necesitamos que haya mayorías que permitan que estos mecanismos, si se da en la situación de contingencia migratoria, se apliquen para repartir esa carga entre todas las CCAA", concluyó.