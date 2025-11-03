Plataforma por el 5% censura que el presupuesto canario incumple la ley de educación y se queda en el 4,07% del PIB

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del 5% para Educación ha lamentado este lunes que los presupuestos de Canarias para 2026 "incumplen, una vez más, la Ley Canaria de Educación (LCE), al situar la inversión educativa en el 4,07% del Producto Interior Bruto (PIB) canario, solo dos centésimas más que el vigente presupuesto (4,05%), lo que deja al archipiélago "muy lejos" del 5%.

En su opinión, esto impide que Canarias "afronte adecuadamente" sus prioridades que pasan por "extensión de la educación infantil temprana, atención a la diversidad del alumnado, disminución de ratios, aumento de plantillas, mejora de las infraestructuras o desarrollo de la Formación Profesional".

La plataforma reconoce en una nota que el presupuesto educativo crece en números absolutos en 167 millones de euros (6,87%), lo que supone apenas "un pequeño avance en el camino de llegar al 5%" y que contrasta con el 4,63% de la pasada legislatura, "el mejor dato hasta ahora".

En esa línea detalla que si en los dos primeros años de legislatura la educación "caminó como los cangrejos", retrocediendo respecto al PIB en 2024 (4,20%) y 2025 (4,05%), "ahora avanza como los caracoles, unas tímidas dos centésimas".

Cuatro años después del plazo establecido en la ley, el presupuesto educativo se mantendrá, tal y como señala el proyecto de Presupuestos para 2026, a casi un punto porcentual por debajo de lo establecido por la ley y registra un déficit inversor de 595 millones de euros, "lo que está impidiendo dar el salto hacia adelante que necesitan nuestra infancia y nuestra juventud", resalta el colectivo.

En la práctica, prosigue, estos presupuestos suponen no poder abordar con los recursos necesarios los retos que tiene la educación en Canarias: extensión de la educación infantil temprana, atención a la diversidad del alumnado, disminución de ratios, aumento de plantillas, mejora de las infraestructuras o desarrollo de la Formación Profesional.

"Si queremos que nuestros niños, nuestras niñas y nuestra juventud tengan el futuro que se merecen, es necesario que los responsables políticos pasen de las declaraciones grandilocuentes y las buenas intenciones a la asunción de compromisos concretos y la asignación de los recursos necesarios para ello", indica.

La Plataforma por el 5% para la Educación emplaza al Gobierno de Canarias a poner en valor la formación de la ciudadanía y asignar los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad, en línea con los estándares internacionales y las expectativas de la comunidad educativa.

"La inversión en educación es una inversión en el futuro de Canarias, y es crucial que se priorice en el presupuesto para asegurar un camino sólido hacia un mejor sistema educativo", comenta.