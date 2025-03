Plataforma de reducción del daño por tabaquismo alerta del riesgo de prohibir alternativas y urge a frenar la combustión

Fernández Bueno aboga por "endurecer" la legislación de los productos de combustión e investigar más sobre las alternativas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo, Fernando Fernández Bueno, considera un "grave error" la posición de Países Bajos o España de "imponer trabas" a productos de nicotina "menos dañinos" que el cigarrillo, pues "solo van a conseguir que los fumadores no abandonen el hábito de fumar".

Por contra, el médico urge a las autoridades sanitarias a endurecer la legislación de los productos de combustión con el objetivo final de "abandonar su venta". Así se ha expresado Fernández Bueno en declaraciones a Europa Press tras conocerse la pasada semana la propuesta de Países Bajos a la UE para endurecer la legislación sobre las alternativas al tabaco de combustión.

En opinión de la Plataforma, "la propuesta de Países Bajos va en la misma línea que la de España en el sentido de que pretenden hacer una prohibición de facto de los nuevos productos" y mantuvo que "cualquier medida en materia de tabaquismo debe estar basada en la evidencia científica".

"En este sentido, la propuesta de imponer trabas a las alternativas y a productos que la ciencia ha demostrado que son sustancialmente menos dañinos es un grave error en términos de salud pública ya que solo van a conseguir que los fumadores no abandonen el hábito de fumar", consideró.

Es por ello, explicó, que a su juicio los "poderes públicos deben trabajar en una doble dirección": "endurecer la legislación sobre los productos de combustión, subiendo impuestos e imponiendo el empaquetado genérico" e "instar a la industria a destinar todos los recursos posibles a investigar e innovar en productos de reducción de daños, con el objetivo final de abandonar la venta de productos de combustión".

Como ejemplos, citó a países como Reino Unido o Suecia, que "están logrando reducir sus tasas de tabaquismo hasta mínimos históricos apostando por el cigarrillo electrónico, en el caso del primero, y por las bolsas de nicotina en el segundo". "Es especialmente llamativo el caso de Suecia que ya es considerado el primer país libre de humo al alcanzar una tasa de fumadores por debajo del 5%", incidió.

La plataforma, de hecho, impulsa el próximo jueves 20 de marzo un seminario digital titulado 'Avances en la lucha tabáquica: España vs. experiencias internacionales', en el que participarán el responsable de la unidad de tabaquismo del Hospital universitario Bellvitge (Cataluña), Josep María Torrell; el psicólogo clínico Karl Fagerström; y el cardiólogo Konstantinos Farsalinos, investigador del centro Onassis de cirugía cardiaca de Atenas (Grecia), con Fernández Bueno como moderador.

ADVERTENCIA SOBRE ESTUDIOS SIN EL DEBIDO RIGOR CIENTÍFICO

Fernández Bueno fue preguntado también por un estudio que apuntaría al vapeo como un hábito tan perjudicial como el tabaco de combustión, conducido por Maxime Boidin desde la Universidad metropolitana de Manchester (Reino Unido). El estudio no ha sido divulgado aún, pero se han publicado en varios medios conclusiones ofrecidas por el propio Boidin.

Al respecto, el médico español lamenta que se publiquen "titulares sensacionalistas sobre supuestos estudios que según algunos grupos de interés demuestran que el vapeo es una suerte de arma de destrucción masiva", pero que "cuando realmente se publican se descubre que adolecen de fallas metodológicas muy graves que en varias ocasiones han conducido a la retractación del estudio y que nunca dan lugar a nuevos titulares".

VAPEO PARA DEJAR DE FUMAR

"Sin embargo, el daño ya está hecho. Esto provoca que millones de fumadores opten por no probar el vapeo para dejar de fumar, lo que a muchos de ellos les costará la vida", aseguró Fernández Bueno, quien explicó sobre este estudio en concreto que "no se ha publicado", "en base a los informes disponibles, ni siquiera se ha completado", "no hay ningún artículo publicado, preimpresión, protocolo, registro de ensayo o incluso resumen de conferencia" y "no hay información sobre los participantes, cómo fueron seleccionados y su historial de tabaquismo", así como "tampoco declaración de conflicto de interés o información sobre su financiación".

"Esto es de vital importancia y, por ello, existe el arbitraje a la hora de publicar ciencia. Toda esta información debe estar disponible para someter el trabajo al escrutinio de la comunidad científica", insistió.

Así, concluyó asegurando que "existen décadas de estudios a nivel poblacional sobre la nicotina, que demuestran una y otra vez que esta, una vez separada del humo, si bien provoca dependencia, no es la responsable de generar cáncer": "Esto lo dicen décadas de evidencia sobre las terapias sustitutivas de nicotina (los parches y chicles de venta en farmacias) y otras tantas décadas de experiencia sueca con el snus y las bolsitas de nicotina. A su vez, también hay ya décadas de evidencia que demuestran que vapear es muchos órdenes de magnitud menos tóxico que fumar".