Suc.- La Policía Canaria interviene en los Molinos de Samarín (Gran Canaria) tras robos y actos vandálicos en la zona - POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo General de la Policía Canaria, a través de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), ha detectado la rotura de precintos administrativos y la sustracción de materiales originales en los Molinos de Samarín, en el cauce del Barranco de Tirajana, Gran Canaria, un conjunto patrimonial del siglo XIX.

La actuación se llevó a cabo tras recibir alertas sobre la posible vulneración de las medidas de seguridad en este conjunto de ingenios hidráulicos, vinculados a la Heredad de Sardina, fundada en 1617, según ha puntualizado el cuerpo de seguridad en una nota.

Durante la inspección ocular, los agentes confirmaron el quebrantamiento de los precintos colocados previamente y la inutilización de los cierres de acceso. Asimismo, constataron la existencia de un avanzado estado de degradación ambiental, con acumulación de residuos, techumbres colapsadas y paredes quemadas.

Dichos delitos supondrían una contravención de la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, que obliga a los propietarios a garantizar la conservación y custodia de estos bienes. Además, estos hechos no solo ponen en riesgo los molinos (siglos XIX y XX), sino también la integridad del cercano Yacimiento Arqueológico El Culatón, un enclave de cuevas y abrigos naturales de gran valor científico.

Ante esta situación, la Policía Canaria estableció contacto con la propiedad, la Casa Condal de la Vega Grande, que mostró plena colaboración y procedió a ejecutar trabajos de reparación y mejora del vallado perimetral para impedir nuevos accesos no autorizados.

La efectividad de estas medidas fue verificada posteriormente por los agentes mediante reporte gráfico. No obstante, la Policía Canaria ha anunciado que mantendrá vigilancia periódica para asegurar la integridad del vallado y evitar nuevos episodios de expolio.