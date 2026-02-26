La Policía Canaria levanta 21 actas e interviene en ocho reyertas en carnavales de Tenerife y La Palma

Dispositivo de la Policía Canaria en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de seguridad del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) con motivo de las fiestas del Carnaval se saldó con 21 actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, ocho intervenciones en reyertas, cinco actuaciones por alteraciones del orden público, 32 apoyos sanitarios por consumo de alcohol y drogas y dos averiguaciones de domicilio.

Para este operativo, se desplegaron 70 efectivos, incluidos agentes del Grupo de Respuesta Operativa (GROPE) y Guías Caninos.

Los servicios se realizaron en tres grandes eventos, La Polvacera (Los Llanos, La Palma), Los Indianos (Santa Cruz de La Palma) y las dos jornadas del Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife.

Este despliegue se enmarca en el operativo especial activado por la Policía Autonómica con motivo de la celebración del Carnaval en seis islas del archipiélago, con presencia en un total de 26 eventos programados entre los meses de febrero y marzo, en coordinación con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Locales, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar el normal desarrollo de las celebraciones multitudinarias.

Durante las dos jornadas del Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife se levantaron 17 actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, se intervino en seis reyertas, se efectuaron 18 apoyos sanitarios por consumo de alcohol y drogas y se realizaron dos averiguaciones de domicilio.

En Los Indianos, los agentes tramitaron tres actas en aplicación de la ley orgánica, intervinieron en dos reyertas y en cinco actuaciones por alteraciones del orden público, además de prestar 11 apoyos sanitarios vinculados al consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.

Por su parte, en La Polvacera se formuló un acta por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, y se realizaron tres apoyos sanitarios relacionados con consumo de alcohol y drogas.

DISPOSITIVO ESPECIAL EN SEIS ISLAS

El operativo contempla cabalgatas, carnavales de día, conciertos y actos multitudinarios que concentran una elevada afluencia de público en distintos municipios de Canarias.

En el dispositivo participan unidades del Grupo de Respuesta Operativa (GROPE), Seguridad Ciudadana, el Grupo de Operaciones Aéreas --con el uso de drones--, Guías Caninos y el Grupo de Menores, aunque en determinados actos trabajan de manera coordinada varias unidades, la mayoría de los servicios son cubiertos por el GROPE.

Por islas, el mayor número de servicios se concentra en Gran Canaria, donde se cubren 14 actos en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Gáldar, Tejeda, Agüimes, Arucas, Mogán, Maspalomas y Vecindario.

En La Palma, el dispositivo ha estado presente en cinco celebraciones en Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane y El Paso, mientras que en Tenerife se desplegaron efectivos en tres eventos, dos en Santa Cruz de Tenerife y uno en Santiago del Teide.

Asimismo, se cubren dos celebraciones en Valle Gran Rey (La Gomera) y un evento en cada una de las islas de Lanzarote (Tías) y Fuerteventura (Tuineje).