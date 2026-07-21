Un policía fuera de servicio detiene a un hombre por agredir a una mujer en la calle en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un agente que se encontraba fuera de servicio de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife hizo posible la detención, el pasado sábado por la tarde, de un hombre que había agredido a una mujer en plena calle.

Además de evitar que continuara la agresión, el policía tuvo que perseguir al arrestado por varias calles de la capital hasta que recibió apoyo por parte de una patrulla policial.

Según las investigaciones, el detenido también estaría presuntamente relacionado con un hurto cometido ese mismo día en un establecimiento comercial.

El arrestado, de 46 años de edad, fue identificado como F.A.D.A. y presentó una elevada resistencia en el momento de su detención.

Aunque en su huida intentó deshacerse de varios efectos, en su poder se encontró una bolsa con aislamiento para evitar los sistemas antirrobo de los establecimientos comerciales y varias prendas que habían sido sustraídas en una tienda de la zona centro de la ciudad, recoge una nota de la Policía Local.

Este servicio se inició en la zona de la avenida Asuncionistas, en la capital tinerfeña, donde el agente de la Policía Local que se encontraba fuera de servicio presenció una fuerte discusión entre el detenido y una mujer.

La tensión fue aumentando hasta que F.D.D.A. golpeó a la mujer con unas bolsas en la espalda y, a continuación, la condujo por la fuerza hasta la parte trasera de unos contenedores de residuos, donde la sujetó violentamente por el cuello y la golpeó contra una pared.

En ese momento, el agente intervino para auxiliar a la víctima, pero el detenido se enfrentó a él antes de emprender la huida.

El policía inició entonces su seguimiento mientras solicitaba apoyo policial y facilitaba la descripción física y la vestimenta del sospechoso.

Al volver a darle el alto, el varón emprendió una persecución a pie por diversas calles, que finalizó en la calle Progreso, donde fue alcanzado.

Durante la intervención, el detenido trató de agredir a los agentes para evitar su arresto, por lo que fue necesario reducirlo antes de proceder a su detención.

Tras ser identificado se le trasladó a un centro sanitario, aunque declinó ser atendido, y a continuación a las dependencias policiales para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

Las prendas que, al parecer, habían sido hurtadas, fueron entregadas al responsable del establecimiento comercial para las acciones legales pertinentes.