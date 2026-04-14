La Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Diego Manuel, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Diego Manuel, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria el 6 de abril - POLICÍA NACIONAL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha solicitado este martes colaboración para encontrar a Diego Manuel C.P, de 25 años, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria y del que no se sabe nada desde el 6 de abril.
Diego Manuel, según ha informado el cuerpo policial, tiene una estatura de 1,80 metros, constitución delgada, ojos marrones y pelo castaño.
La Policía Nacional solicita, a cualquier persona que pueda tener información sobre el joven, que contacte con el cuerpo policial a través del 091.