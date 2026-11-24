Buscan a Ricado Andrés M.A., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el 19 de novimebre - CEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para localizar a Ricardo Andrés M.A., de 50 años, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el día 19 de noviembre de 2026.

El hombre mide 1,80 centímetros, tiene los ojos de color marrón y el pelo canoso, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Por ello, ha pedido a aquellas personas que tengan información sobre el varón que contacte con la Policía Nacional a través del 091.