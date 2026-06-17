La Policía Nacional solicita colaboración para encontrar a Antonio Esteban, desaparecido en Arrecife (Lanzarote)

Antonio Esteban G.B., desaparecido en Arrecife (Lanzarote) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para encontrar a Antonio Esteban G.B., desaparecido en Arrecife (Lanzarote) desde este lunes, 15 de junio.

El hombre, según ha informado el cuerpo policial, tiene 51 años, y mide 1,55 metros. Además es de ojos marrones y pelo canoso. También indican que necesita medicación.

Por ello, se pide a los ciudadanos que si lo ven o tienen alguna información al respecto, contacten con la Policía Nacional a través del 091.