El PP aclara que el nombramiento de Jacobo López en Cultesa no requiere proceso selectivo y cumple el perfil técnico

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha emitido este martes un comunicado en el que aclara que el nombramiento de Jacobo López --portavoz del partido en Candelaria-- como consejero delegado de Cultesa no precisa de un concurso pues se rige por contrato mercantil y además cumple con el perfil del cargo al ser Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de La Laguna y con dilatada experiencia profesional en este ámbito en distintas administraciones públicas.

Los populares recuerdan que López fue nombrado el pasado 5 de septiembre tras la jubilación del gerente y con el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo de Administración.

Además, en esa misma sesión se aprobó con la misma mayoría reforzada y la abstención de López Fariña un contrato de alta dirección para el desempeño de las funciones propias de su cargo.

El PP apunta que López Fariña López Fariña ha declarado no encontrarse incurso en causa de prohibición a que hace referencia el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley se Sociedades de Capital, así como en alguna causa de incapacidad o incompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

De hecho, señala que tanto el nombramiento como consejero delegado como el correspondiente contrato de alta dirección fueron aprobados con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249 del Real Decreto Legislativo 1/201O, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Por todo ello, el PP denuncia "el cinismo e hipocresía sin límite del Grupo Socialista, máxime si tenemos en cuenta que en el pasado mandato los socialistas recurrieron al nombramiento de consejeros delegados afines en determinadas sociedades mercantiles del sector público insular".

ENCHUFES BOCHORNOSOS EN EL MANDATO PASADO

Tan afines, prosiguen, "que en algunos casos no contemplaban ni siquiera la formación o titulación necesaria para el desempeño de sus funciones, con casos tan bochornosos que llegaron a provocar la dimisión del cargo objeto de enchufe por no cumplir con los requisitos previstos en la legalidad vigente, o en otros casos dieron lugar a auténticos supuestos de nepotismo".

"No somos todos iguales", continúan argumentado los populares, apuntando que no van a ayudar a que los socialistas "sigan emponzoñando la vida política de la isla, ahora precisamente que la estabilidad y el sosiego protagonizan la gestión del gobierno insular".

"Frente a las maniobras de distracción del PSOE, ponemos sobre la mesa más trabajo y más dedicación a los verdaderos problemas de los tinerfeños", sentencian.

En esa línea exponen que "por mucho que mientan e intenten intoxicar a la opinión pública con desinformación, no van a conseguir blanquear el desgobierno y las presuntas corruptelas que están protagonizando los más allegados a Pedro Sánchez, tanto en lo familiar como en lo político".

A su juicio, "si quieren encontrar enchufes, que comiencen por los de Moncloa y continúen con los de Ábalos en empresas públicas estatales".