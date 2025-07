PP de Canarias rechaza que el Posei no tenga ficha financiera fija y avisa de "golpe letal" para las islas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha expresado este miércoles su "preocupación y rechazo firme" ante la posibilidad de que la Comisión Europea deje de asignar un presupuesto específico y estable al programa Posei, una herramienta clave para la supervivencia del sector primario en Canarias.

"Sería un golpe letal para Canarias. El Posei no es un privilegio, es una necesidad. No se puede tratar igual a quienes no parten del mismo punto. Estamos hablando de una región ultraperiférica con dificultades estructurales objetivas, que Bruselas reconoció desde el inicio del programa", ha denunciado Manuel Domínguez.

Al respecto, el presidente del PP en el archipiélago ha anunciado que su formación no apoyará en el Parlamento Europeo dicha iniciativa, "conscientes de la importancia que tiene mantener esa ficha financiera particular para el Posei en el archipiélago".

Por otra parte, el eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, ha destacado que "el Posei no puede quedar a merced de recortes, ni formar parte de un fondo generalista sin control, tiene que seguir teniendo un presupuesto específico, estable y blindado, como hasta ahora".

Por ello, ha comentado que su partido no está dispuesto a "aceptar una Europa que deje atrás a sus regiones más vulnerables".

"Nuestro sector primario no puede pagar las consecuencias de las prioridades erráticas del Gobierno de Sánchez ni de una Europa que se olvide de él. Defenderemos una causa justa, ambiciosa y adaptada a nuestra tierra en cada paso del proceso negociador que ahora se abre", insistió Mato.

En esa línea comentó que desde el PP van a estar "vigilantes" y no van a permitir que, "en nombre de nuevas urgencias, se sacrifiquen sectores clave que garantizan la soberanía alimentaria, la cohesión territorial y la vida en el medio rural".

Domínguez y Mato recuerdan en una nota que el Posei ha sido esencial para sostener el cultivo del plátano, el tomate, la ganadería caprina y otras producciones locales, "que no podrían competir en igualdad de condiciones sin estas compensaciones debido a los elevados costes de producción y transporte", y advierten de que este paso sería "una línea roja" y que el PP se movilizará "en todos los frentes, tanto en Canarias como en Bruselas, para frenar este ataque al corazón del sector primario del archipiélago".