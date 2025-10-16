El PP denuncia el "deterioro" social y de seguridad que padece la Playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Ester, se reúne con vecinos y empresarios de la zona y calles aledañas - CEDIDO POR PP DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Ester, ha denunciado el "grave deterioro" social y de seguridad que padece la Playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha dicho tras reunirse con vecinos y empresarios de la zona y calles aledañas. "La joya de la corona de nuestra ciudad es víctima evidente de la dejadez y, además, arrastra un problema social que el Ayuntamiento no está atendiendo con la seriedad que requiere", afirmó.

En este sentido, el popular explicó que los residentes trasladan problemas por plagas de ratas y palomas, presencia "cada vez más extendida" de personas en situación de exclusión social que no son atendidas por los servicios municipales.

También refieren deficiencias de limpieza y mantenimiento urbano --cables al aire, mobiliario deteriorado y adoquinado en mal estado desde La Puntilla hasta El Confital--, así como incumplimientos de las normas en el paseo.

Ante estos problemas, el presidente insular del PP incidió en los problemas de seguridad por falta de efectivos. "De nueve altos mandos de la Policía Local --dijo-- hemos pasado a dos. Hemos perdido agentes porque no tenemos un gobierno municipal responsable", reclamando un refuerzo urgente de la plantilla y la recuperación de mandos para garantizar presencia estable en el paseo.

Ester recordó que el contrato de mantenimiento del litoral capitalino y de los balnearios está vencido desde 2020 y sigue pendiente de adjudicación. "Hay puertas de balneario que se abren con un destornillador; es inadmisible", lamentaron los propios vecinos asistentes al encuentro.

De igual modo, urgió a corregir los arrastres de agua del barranco de La Ballena que obligan a cerrar la playa, a la altura de La Cicer, cuando llueve e insistió en una solución definitiva para la reapertura con garantías del baño en El Confital, cerrado desde 2017.

Por todo ello, el PP ha exigido al Ayuntamiento un plan de choque de limpieza en Las Canteras, Guanarteme y vías aledañas con más personal y medios; un programa de desratización y control de plagas continuo con seguimiento público de resultados; o la adjudicación inmediata del contrato de mantenimiento del litoral.