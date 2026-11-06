El PP reclama para La Palma los 300 millones pendientes para la reconstrucción y expone su "vulnerabilidad eléctrica"

Archivo - El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal Belda, durante una comparecencia ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, a 29 de abril de 2026, en Pamplona, Navarra ( - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

BREÑA BAJA (LA PALMA), 6 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha reclamado este viernes en La Palma los 300 millones de euros que el Gobierno central aún no ha entregado a la isla para su reconstrucción tras la erupción volcánica de 2021 y ha expuesto, además, la "vulnerabilidad eléctrica" que sufre y que afecta al suministro de los vecinos y a los negocios insulares.

Nadal ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener a La Palma "a la espera" de inversiones esenciales para su desarrollo y recuperación económica y lo ha hecho durante su visita a la isla, en un encuentro con representantes del sector empresarial celebrado en Breña Baja, junto al presidente insular del PP, Mariano Zapata, y los candidatos al Senado y al Congreso, Jacob Qadri y Borja Pérez Sicilia, respectivamente.

"Sánchez no puede seguir acumulando compromisos incumplidos con una isla que todavía afronta las consecuencias de la erupción volcánica. La Palma necesita financiación, inversiones y hechos. No puede continuar esperando mientras sus necesidades se acumulan", dijo.

Sobre el reciente cero energético sufrido en La Palma este lunes, el dirigente popular ha asegurado que eso "retrata ocho años de falta de inversiones del Gobierno de Sánchez": "No hablamos de problemas nuevos, sino de deficiencias conocidas que siguen sin resolverse", sentenció.

"La isla necesita garantías de suministro, no explicaciones cada vez que se produce un cero energético. Y mientras esas soluciones no llegan, las empresas y los autónomos no pueden quedar desprotegidos ante las consecuencias de estos apagones", afirmó.

ACUSA AL EJECUTIVO DE LOGRAR APAGONES A FUERZA DE "NO INVERTIR NADA"

Nadal defendió también que el Gobierno actual heredó una red eléctrica que "tenía exceso de capacidad" y que "a fuerza" de "no invertir nada y de no ejecutar la planificación" han convertido a España en el único país de la OCDE que ha tenido un apagón.

"Lo mismo podemos decir de la inversión en su conjunto. Ningún gobierno de España ha recibido más impuestos, ha emitido más deuda pública y ha tenido más fondos europeos que el de Sánchez. Y, sin embargo, somos el penúltimo país de Europa en inversión pública y la formación bruta de capital, el conjunto de la inversión del país en relación al PIB, está estancada desde el año 2019, está en la media baja de Europa y por detrás de los países que crecen más que nosotros como Polonia o Corea", lamentó.

Para el dirigente del PP, este Ejecutivo "nunca ha pensado en el futuro", solo en "mantenerse día a día", mientras que los populares, si gobiernan, pondrán en marcha un "gigantesco" plan de infraestructuras para renovación y mantenimiento de todas las infraestructuras del país, incluyendo las viarias, ferroviarias, hídricas o eléctricas con colaboración público privada.

Nadal ve necesario avanzar en la renovación de la central de Los Guinchos y en el refuerzo de la red de transporte eléctrico hacia el Valle de Aridane para reducir la vulnerabilidad del sistema y ha defendido la necesidad de establecer mecanismos de respaldo al tejido empresarial ante las pérdidas y perjuicios que puedan ocasionar las interrupciones del suministro.