PP y UGT exigen la dimisión de un concejal del PSOE en Santa Cruz de La Palma que cuestionó la maternidad de una edil

SANTA CRUZ DE LA PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y UGT han exigido este viernes la dimisión del concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Manuel Ángel Garrido tras cuestionar la actividad de la concejal de Turismo, Saray González, tras su maternidad, e ironizar con la "erótica del poder" sobre su relación sentimental.

Desde el PP consideran "absolutamente improcedente" convertir la maternidad, el nacimiento de un hijo o la vida familiar de una representante pública en argumentos dentro de la confrontación política y sostienen que las palabras pronunciadas por Garrido "traspasan los límites" que deben regir el debate entre representantes públicos.

Durante su intervención, el concejal socialista afirmó que "un padre y una madre con un niño recién nacido, su cabeza está en el niño, no en el Ayuntamiento" y señaló que "la erótica del poder podría esperar un poquito a que uno ya no esté ejerciendo una función pública".

Garrido llegó además a hacer referencia a lo que cada persona pueda hacer "en su casa y en su cama".

Para los populares, estas manifestaciones resultan "graves" porque cuestionan que una mujer pueda compatibilizar su maternidad con el ejercicio de un cargo público.

"Saray González no tiene que dar explicaciones por haber decidido ser madre mientras es concejala, ni justificar cuándo forma una familia. Su maternidad pertenece exclusivamente a su vida personal y jamás debería haberse utilizado para cuestionar su trabajo o su compromiso con el Ayuntamiento", señalan.

El PP de La Palma recuerda además que González no faltó a ningún pleno durante su baja de maternidad y considera que las palabras de Garrido trasladan un mensaje "inaceptable" hacia cualquier mujer que decida formar una familia mientras desarrolla una responsabilidad profesional o pública.

Los populares lamentan también lo sucedido mientras se producían estas manifestaciones, cuando Ylli Lemes, portavoz socialista, y Maeve Sanjuán, concejal de Nueva Canarias, aparecen riendo durante la intervención de Garrido.

"Resulta difícil entender que quienes reivindican permanentemente conceptos como igualdad, conciliación o defensa de las mujeres reaccionen de esta manera cuando se cuestiona públicamente a una mujer por haber sido madre", sostienen.

SILENCIO DEL PSOE PALMERO

El Partido Popular de La Palma lamenta profundamente, además, que tanto el PSOE de Santa Cruz de La Palma como la dirección insular del partido continúen sin mostrar públicamente su rechazo a estas manifestaciones, especialmente cuando las palabras de Garrido ya han provocado una respuesta desde el propio PSOE de Canarias a través de su secretaria de Organización, Nira Fierro, que ha calificado de "impresentable" la actitud del concejal socialista.

Para los populares, "resulta incomprensible que el rechazo haya tenido que llegar desde la dirección regional mientras en La Palma quienes comparten partido con Garrido permanecen en silencio, ante unas manifestaciones de esta gravedad no caben silencios ni medias tintas".

En esa línea insisten en que "la política admite discrepancias, críticas y debates duros sobre la gestión, pero la maternidad de una mujer, su hijo y su familia no pueden convertirse en munición política, no todo vale".

Por todo ello, el Partido Popular de La Palma reclama a Manuel Ángel Garrido que pida disculpas públicamente a Saray González y presente su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

UGT, a nivel regional e insular, también manifiesta su "absoluto rechazo" a las manifestaciones realizadas por Garrido (PSOE) y pide su dimisión inmediata ya que "es incompatible expresiones de este tipo con la supuesta defensa de la igualdad enarbolada por el partido al que representa".

El sindicato también ha solicitado formalmente al PSOE de La Palma que tome las medidas disciplinarias oportunas.

CONQUISTA DEL MOVIMIENTO OBRERO

Para UGT, "trasladar la idea de que una madre o un padre con un hijo recién nacido no puede mantener adecuadamente sus responsabilidades profesionales o públicas supone reproducir precisamente uno de los prejuicios contra los que trabajadores, sindicatos y movimientos por la igualdad llevan décadas luchando, además de cuestionar una conquista del movimiento obrero, el derecho a conciliar la vida profesional y familiar".

En ese sentido detalla que "ser madre o padre no incapacita para trabajar, para asumir responsabilidades, ni para participar en la vida pública, la conciliación es un derecho, no una causa de sospecha sobre el compromiso profesional de nadie".

El sindicato también considera "especialmente preocupante que este tipo de manifestaciones puedan ser recibidas con risas o gestos de aprobación por otros representantes públicos, en este caso del partido Nueva Canarias", lo que supone una "vejación añadida" contra Saray González.

"Normalizar mediante la risa comentarios relacionados con la maternidad, la vida privada o la capacidad de conciliación de una persona contribuye a perpetuar estereotipos que siguen teniendo consecuencias reales en los centros de trabajo", detalla.

Asimismo, la organización considera "insuficiente" que este tipo de episodios se solventen exclusivamente con una "simple" disculpa formal.

"PSOE y Nueva Canarias deben explicar públicamente qué valoración realizan de las actuaciones de sus respectivos representantes y qué medidas adoptarán ante lo ocurrido. La igualdad no puede limitarse a declaraciones institucionales, campañas, fotografías o discursos. Se demuestra precisamente cuando corresponde reaccionar ante comportamientos producidos dentro de las propias organizaciones", comenta.